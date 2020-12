Deutscher Zahnarzt in der Türkei wegen „Präsidentenbeleidigung“ vor Gericht

Anzeige

Anzeige

Antalya. Es sollte ein entspannter Kurzurlaub werden, zu dem der Wuppertaler Zahnarzt Kristian B. gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen seiner Praxis am 4. November von Düsseldorf nach Antalya flog. Die Deutschen wollten die um diese Jahreszeit immer noch spätsommerlichen Temperaturen an der türkischen Riviera genießen. Aber für den 63-Jährigen waren die Ferien schon an der Gepäckausgabe des Flughafens beendet. Dort soll Kristian B. eine türkische Reisende gebeten haben, die Corona-Abstandsregeln einzuhalten. Daraus entwickelte sich ein Streit.

„So seid ihr Türken nun mal, das hier ist eh kein demokratisches Land“, soll Kristian B. in dem Wortwechsel gesagt haben, berichten türkische Medien. Das könnte die Justiz als „Herabsetzung der türkischen Nation“ interpretieren. Artikel 301 des türkischen Strafgesetzbuches bedroht dieses Vergehen mit bis zu zwei Jahren Haft. Unklar ist, ob in dem Streit auch der Name von Staatschef Recep Tayyip Erdogan fiel, und in welchem Zusammenhang.

63.041 Menschen wegen Beleidigung Präsident Erdogans angeklagt

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Offenbar soll sich Kristian B. aber auch wegen „Präsidentenbeleidigung“ verantworten. Dieser Vorwurf ist eine Art Allzweckwaffe gegen Erdogan-Kritiker. Zwischen Erdogans Wahl zum Staatspräsidenten im Sommer 2014 und Ende 2019 wurden 63.041 Menschen wegen Präsidentenbeleidigung angeklagt und 9554 von ihnen verurteilt. Zum Vergleich: In den sieben Amtsjahren von Erdogans Vorgänger Abdullah Gül gab es nur 233 Verurteilungen. Artikel 299 des Strafgesetzbuches sieht für Präsidentenbeleidigung bis zu vier Jahre Haft vor. Wenn es für Kristian B. ganz schlimm kommt, könnte das Gericht die Strafen nach Artikel 299 und 301 addieren. Dann drohen dem Wuppertaler bis zu sechs Jahre Gefängnis – ein Strafmaß, das nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Auswärtiges Amt warnt vor „willkürlichen Festnahmen“

Was wirklich am Gepäckband passierte, soll ein Handyvideo klären, das von einem türkischen Zeugen aufgenommen wurde und nun dem Gericht vorliegt. Der Fall könnte zu einer weiteren Belastung der ohnehin gespannten deutsch-türkischen Beziehungen werden. Kristian B. werde vom deutschen Konsulat in Antalya betreut, heißt es beim Auswärtigen Amt (AA). In seinen Reisehinweisen warnt das AA Türkei-Urlauber ausdrücklich vor der Gefahr „willkürlicher Festnahmen“. Immer wieder hat die türkische Justiz in den vergangenen Jahren deutsche Staatsbürger aus politischen Gründen verhaften lassen.

Unter ihnen waren der WELT-Korrespondent Deniz Yücel, der ein Jahr in türkischer Untersuchungshaft saß, die deutsche Journalistin Mesale Tolu, die sieben Monate in U-Haft verbrachte, und der Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner, der drei Monate hinter Gittern saß. Nach Angaben des Auswärtigen Amts saßen Mitte dieses Jahres 59 Deutsche in türkischer Haft, mindestens 66 weitere durften das Land wegen laufender Ermittlungsverfahren nicht verlassen.