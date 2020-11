Tuesday for Future: Kippt Amerikas Jugend heute Trump?

Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser,

die kommende Nacht könnte Amerika verändern – und indirekt die ganze Welt. Viele Menschen werden vor Anspannung lange wach bleiben, nicht nur in den USA, auch in Europa.

Einen Fahrplan für die Wahlnacht finden Sie am Ende dieses Newsletters.

Man muss kein Politikfreak sein, um die anstehende Entscheidung aufregend zu finden. Längst geht es ja um viel mehr als nur um Joe Biden oder Donald Trump. Es geht um Rechtsstaat oder Chaos im wichtigsten Land der westlichen Welt. Finden die USA zurück zur Demokratie – oder marschieren sie weiter in Richtung eines düsteren neuen Autoritarismus?

Ein Wahltag, der Angst macht

Viele fürchten mittlerweile, der Punkt der möglichen Korrektur sei schon überschritten: Trump werde unabhängig vom Wahlergebnis die Macht nicht mehr hergeben.

Für den heutigen Wahltag wird mit Gewalt und Unruhen gerechnet. In Washington schrauben Ladenbesitzer vorsichtshalber schon mal Bretter vor ihre Schaufenster.

Unter Trump hat Amerika psychologisch einen Knacks bekommen: Starbucks-Filiale am Wahltag in Washington, D.C. © Quelle: imago images/UPI Photo

Wann gab es im Mutterland der Demokratie je eine solche Beklommenheit aus Anlass einer Wahl? Egal, was heute noch real passiert: Ein psychologischer Schaden ist schon eingetreten. Unter Trump hat Amerika einen Knacks bekommen.

„Alle haben eine Angst wie noch nie“, sagt Katja Keul, 50, Rechtsanwältin aus Niedersachsen und Grünen-Bundestagsabgeordnete. Sie ist heute als eine von 100 internationalen Wahlbeobachtern der OSZE in den USA unterwegs. Und sie bringt mit diesen Worten eine Stimmung auf den Punkt, in der sich an diesem historischen Tag weltweit alle verbunden fühlen, denen es ernst ist mit Freiheit, Menschenwürde und der Bindung aller Staatsgewalt ans Recht. Nie zuvor waren die USA ein solches Sorgenkind.

Sehen wir Gespenster?

Könnte es sein, dass viele Menschen in den USA und in Europa inzwischen dazu tendieren, nach vier Jahren Trump die Lage allzu schwarzzumalen? Sehen wir mittlerweile Gespenster?

Es wird Zeit, mal die völlig unerschrockene Riege von „ghost busters“ in den Blick zu nehmen, die sich längst in den USA formiert hat: Amerikas junge Leute haben mehrheitlich die klare Absicht, Trump heute aus dem Weißen Haus zu vertreiben und den Spuk zu beenden.

Oft war in den letzten Wochen von älteren Wählern die Rede, die sich wegen der Corona-Krise abwenden von Trump. Auch gab es Hinweise auf Frauen, die nach Darstellung der Demoskopen wieder mehr zu den Demokraten tendieren, ebenso wie viele Latinos. All diese Betrachtungen beschreiben demoskopisch messbare Tendenzen, die sich in der Tat zu einem Risiko für Trump addieren.

Der – auch rechnerisch – entscheidende Hieb gegen Trump aber könnte heute von den jungen Leuten kommen. Fasst man eine Reihe neuerer Studien und Umfragen zusammen, ergeben sich drei schlechte Nachrichten für Trump.

Amerikas Jungwähler mischen sich ein

1. Viele junge Leute in den USA wollen diesmal unbedingt an der Wahl teilnehmen. Im Jahr 2016 war das nicht so. Da mochten viele weder Donald Trump noch Hillary Clinton wählen – und blieben einfach zu Hause.

2. Neuerdings haben viele junge Amerikaner ernsthafte Gemeinsamkeiten mit dem 77 Jahre alten Joe Biden festgestellt, etwa in der Klimapolitik und auch in sozialen Fragen. Einen monatelangen, aber erstaunlich stetigen Aufwärmprozess, belegt durch nationale Umfragen, beschreibt eine Studie der Harvard University. Es geht vielen Jüngeren inzwischen um mehr als nur ein Nein zu Trump.

3. Nach einer Studie der Tufts University ist in allen Bundesstaaten unter den Frühwählern der Anteil der Jungen deutlich größer als 2016. Auch die absoluten Zahlen wachsen, teils sogar in frappierendem Ausmaß. In Florida stimmten diesmal bis zum 21. Oktober 493.314 junge Leute ab, vor vier Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt 44.107.

Nein zu Trump, auch in Texas

Für Trump ist das gewachsene Engagement der Jüngeren eine schlechte Nachricht. Denn unter den Jüngeren bekommt er fast nirgends eine Mehrheit.

Sogar in den Trump-Hochburgen sagen die Jüngeren mehrheitlich Nein zu Trump. In Texas schlägt Biden Trump unter den Jungen mit 59 zu 40 Prozent, in Georgia mit 60 zu 39 Prozent.

So blau (demokratisch dominiert) sieht das Amerika der Jungen aus: Dürften nur die 18- bis 34-Jährigen abstimmen, gäbe es in nur fünf von 50 Staaten eine Mehrheit für Trump. © Quelle: Survey Monkey for Axios

Eine aufwendige, monatelange Umfrage für Axios führte zu einem verblüffenden Ergebnis: Ließe man nur Wähler unter 35 abstimmen, gäbe es nur in fünf von 50 Bundesstaaten eine Mehrheit für Trump: Idaho, Wyoming, South Dakota, West Virginia und Arkansas.

Bidens Signal an die Klimaschützer

Die Demokraten werben fleißig um die Jungen, sehr individuell, über digitale Netzwerke. Auch erscheint mittlerweile eine Szene im zweiten TV-Duell klug kalkuliert: Biden distanzierte sich darin mit fast übertrieben wirkender Deutlichkeit von der Öl- und Gasindustrie. Er sagte sogar, früher hätten die Leute, die nahe an den Raffinerien lebten, „Krebs bekommen“. Dann setzte noch eins drauf: Dieser Branche mit ihrem hohen Kohlendioxidausstoß werde er keinen Cent an staatlicher Unterstützung geben, Subventionen gebe es nur noch für klimaschonende Energien.

In diesem Moment dachte Trump an ein Eigentor Bidens. Der Kandidat der Demokraten, tönte Trump, wolle die Ölindustrie zerstören. In Wahrheit war dies ein Weckruf an die Generation Fridays for Future – die heute ausnahmsweise mal an einem Dienstag politisch aktiv werden muss.

Zahlen vor den Wahlen

Wird dies alles reichen zu einem Machtwechsel? Die Antwort vieler seriöser Experten lautet: ja, sehr wahrscheinlich.

­Joe Biden dürfte heute nach dem aktuellen Stand der Dinge mit großer Sicherheit zum Präsidenten gewählt werden. Er müsste dazu nur die nach Umfragen von den Demokraten dominierten blauen Staaten gewinnen – keinen einzigen von den noch unentschiedenen (braun).

­

Die Webseite „270 to win“ fasst die wichtigsten Umfragen zusammen und generiert ein aktuelles Gesamtbild. Die blauen Staaten werden von den Demokraten dominiert, die rot markierten von den Republikanern. Die unentschiedenen sind braun. Präsident wird, wer im 538-köpfigen Wahlleutegremium mindestens 270 Stimmen bekommt. Die Wahlleute werden aus den Einzelstaaten entsandt, ihre Zahl richtet sich nach der Bevölkerungsgröße des Staates. Am meisten Gewicht haben Kalifornien (55 Wahlleute), Texas (38) und Florida (29). © Quelle: 270 to win. © Quelle: 270 to win

Donald Trump dagegen müsste, um zu gewinnen, drei Dinge schaffen: zunächst alle zu den Republikanern tendierenden roten Staaten holen, dann zusätzlich auch sämtliche unentschiedenen Staaten erobern und schließlich ein großes Stück weit in das blaue Lager einbrechen. Dies alles ist theoretisch zwar nicht unmöglich, aber – nach dem jetzigen Stand aller zusammenfließenden Daten – extrem unwahrscheinlich.

Zwar steckt der gesamten amerikanischen Demoskopiebranche noch der nicht vorhergesagte Trump-Sieg von 2016 in den Knochen. Doch 2020 ist nicht 2016. Es gibt fünf wichtige Unterschiede zu damals.

Warum die Umfragen diesmal stimmen könnten

1. Joe Bidens demoskopischer Vorsprung auf nationaler Ebene ist erstens viel stabiler und zweitens viel größer als der von Hillary Clinton. Sogar Trumps Lieblingssender Fox sieht Biden noch immer mit 52 zu 44 Prozent vorn.

2. Biden mag wenig mitreißend sein, stößt aber auch niemanden ab. Akzeptanz und Integrität sind bei ihm überdurchschnittlich. Clinton löste bis zuletzt stets gewisse – antielitäre – Ressentiments aus. Dies kostete sie am Ende in Rostgürtel-Staaten wie Pennsylvania und Michigan sogar die Mehrheit.

3. Es gibt heute weniger Unentschlossene als 2016. Damals meldete zum Beispiel Fox 8 Prozent Unentschlossene, jetzt nur 4.

Präsidentenwahl mit Hygienekonzept: In einer Schule in Racine, Wisconsin, liefen bis gestern Abend die letzten Vorbereitungen. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

4. Die Corona-Krise hat quer durch die USA das Misstrauen gegenüber Trump gesteigert. In Wisconsin etwa, das zuletzt starke Ausbrüche sah, liegt Biden mit 9 Punkten Vorsprung vorn.

5. Schon vor dem Wahltag haben fast 100 Millionen Amerikaner (99.657.079) als Frühwähler ihre Stimme abgegeben – eine historische Premiere. Unter den nach Parteizugehörigkeiten registrierten Frühwählern liegen die Demokraten deutlich vor den Republikanern. Diese Zahlen sagen noch nichts über das Endergebnis, sie zeigen aber, dass das Risiko der mangelnden Mobilisierung in letzter Minute heute eher bei den Republikanern liegt.

Video aus Washington

Video Video-Blog zur US-Wahl: „Das Problem dieser Gesellschaft ist viel größer als Trump“ 6:27 min Heute wählen die USA einen neuen Präsidenten. Die Probleme des Landes sind damit noch lange nicht gelöst, meint US-Korrespondent Karl Doemens. © RND

Der Fahrplan durch Wahlnacht

Der Wahltag in den USA hat heute um 12 Uhr unserer Zeit begonnen, die ersten Wahllokale haben geöffnet. Wir halten Sie ab sofort und die ganze Nacht im Liveblog auf dem Laufenden über alle Entwicklungen und Statements, die Ergebnisse aus den Bundesstaten laufen direkt ein in die große US-Wahlgrafik.

Einschätzungen und Kommentare kommen in der Wahlnacht aus erster Hand: Vor Ort in den USA beobachtet RND-Reporterin Marina Kormbaki die Ereignisse in Miami, Florida. In Washington behält RND-Korrespondent Karl Doemens das große Ganze im Blick: Wann ist die Wahl wirklich entschieden – und vor allem: Wie verhält sich Donald Trump in der Nacht? Ein Team in Berlin und Hannover kümmert sich um Reaktionen aus Berlin und anderen europäischen Hauptstädten: Was ist vom künftigen US-Präsidenten zu erwarten und wie muss sich Europa ausrichten?

Ab 0 Uhr MEZ schließen die ersten Wahllokale bereits wieder, dies ist abhängig von der Zeitzone und bundesstaatlichen Regelungen.

Um 2 Uhr MEZ schließen die Wahllokale unter anderem in Pennsylvania und in Florida, den beiden wichtigsten Swing States.

Um 3 Uhr MEZ endet die Wahl unter anderem in fünf weiteren Schlüsselstaaten: Arizona, Michigan, Minnesota, Texas und Wisconsin. Zudem könnte ein Ergebnis aus Florida vorliegen – hier werden, anders als in Pennsylvania, die Briefwahlunterlagen schon vor Schließung der Wahllokale ausgezählt. In Florida ergibt sich eine zentrale Weichenstellung für den weiteren Ablauf: Geht Florida an Biden, haben die Demokraten die Wahl nach Lage der Dinge gewonnen. Sollten dann auch noch aus weiteren Schlüsselstaaten wie Arizona Nachrichten über Trump-Niederlagen kommen, könnte es überraschend schnell Klarheit geben.

Ein letzter Auftritt in Florida, ein letztes Ringen um die Jüngeren: Barack Obama, noch immer der zugkräftigste Redner der Biden/Harris-Kampagne, in der vergangenen Nacht an der Florida International University in Miami. © Quelle: imago images/UPI Photo

Unübersichtlich wird es, wenn Trump Florida gewinnt. Mit einem Sieg Bidens in Pennsylvania kann dann zwar immer noch Biden bequem Präsident werden. Dies könnte sich ohne Florida jedoch lange hinziehen, da Pennsylvania die Briefwahlen erst nachträglich auswertet und sogar mit Rücksicht auf die Pandemie verspätet eintreffende Stimmen gelten lässt, wenn sie denn den Poststempel des Wahltags haben.

Um 5 Uhr endet die Wahl auch an der Westküste – wo allerdings wegen satter Mehrheiten der Demokraten keine Überraschungen mehr zu erwarten sind.

What’s next? Die weiteren Termine

Am 14. Dezember 2020 kommen die Wahlleute im Electoral College zusammen und wählen den Präsidenten und Vizepräsidenten.

Der 20. Januar 2021 ist der Tag der Amtseinführung des Präsidenten in Washington.

Kommen Sie heute gut durch diese spannende Nacht! Auf RND.de sind wir ständig für Sie da. Und schon morgen Vormittag fassen wir für Sie das Geschehen in der nächsten Ausgabe unseres USA-Newsletters zusammen.

Stay cool!

Matthias Koch

PS: Alle Infos zur US-Wahl finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite.