Waldbrände in der Türkei – Erdogan wirft Tee aus fahrendem Bus

Istanbul. Einsatzkräfte haben in der Türkei nach Angaben vom Sonntag mehr als 100 Waldbrände unter Kontrolle gebracht.

Fünf Brände loderten noch in den Touristenregionen Antalya und Mugla, twitterte der Minister für Forst und Landwirtschaft, Bekir Pakdemirli. In Mugla sei unter anderem der Badeort Marmaris betroffen. 107 weitere Feuer seien „unter Kontrolle“.

Erdogan wirft Tee aus fahrendem Bus

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan demonstrierte in Marmaris eine eigene Art von Anteilnahme an der Umweltkatastrophe. Wie ein Video zeigt, das auf Twitter gepostet wurde, warf das Staatsoberhaupt bei einem Besuch des Ortes Tee aus einem fahrenden Bus, der in einem Konvoi fuhr, in Richtugn am Straßenrand stehender Bürger.

In einem Dorf im Bezirk Bodrum unterstützte die Polizei Löschhubschrauber und -fahrzeuge mit Wasserwerfern. Das Fernsehen zeigte Aufnahmen von zuvor bereits gelöschten Bränden, die wieder aufgeflammt waren und deren Flammen sich einem Dorf näherten.

Auch Anwohner betätigten sich als Löschhelfer, um Wohnhäuser und Olivenhaine zu retten. Einige Häuser waren aber bereits beschädigt. Küstenwache und Privatleute mit Booten halfen, Bewohner über das Meer in Sicherheit zu bringen. Brände rückten auch auf ein Dorf nahe der Stadt Manavgat vor. Hubschrauber versuchten, die Flammen zu löschen.

Bereits sechs Todesopfer

Laut einer Liste von Minister Pakdemirli brachen seit Mittwoch in 32 türkischen Provinzen Waldbrände aus. Sechs Menschen kamen ums Leben. Inmitten einer Hitzewelle im Süden Europas mit Temperaturen um 40 Grad sind auch andere Länder wie Italien und Griechenland von Waldbränden betroffen.

In der osttürkischen Provinz Van zerstörten unterdessen Überschwemmungen mindestens sechs Häuser eines Dorfs. Bei heftigen Regenfällen war ein kleiner Fluss über die Ufer getreten.