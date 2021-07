Istanbul-Konvention: Erdogan verteidigt Austritt aus Frauenrechtsvertrag

Anzeige

Istanbul. Trotz internationaler Kritik hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Austritt aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen verteidigt. Er kündete am Donnerstag in Ankara zudem einen entschlossenen Kampf gegen Gewalt an Frauen an, den er persönlich unterstütze.

Erdogan sagte, dass manche Kreise versuchten, den Rückzug aus der Konvention, der nun „offiziell“ sei, als „Rückschritt“ darzustellen. „Unser Kampf gegen Gewalt an Frauen hat nicht mit der Istanbul-Konvention angefangen und endet auch nicht mit dem Rückzug aus dieser Konvention.“

Mit einem sogenannten „Aktionsplan“ wolle man die Sensibilität der Gesellschaft für Gewalt gegen Frauen erhöhen. Erdogan erklärte, die Türkei habe ohnehin schon ein effektives Gesetz gegen Gewalt, ohne Unterschiede etwa in Religion, Geschlecht oder Rasse zu machen. Diskriminierung wegen sexueller Orientierung ließ der Präsident aber in dieser Aufzählung aus.

Istanbul-Konvention soll Gewalt gegen Frauen verhindern

Erdogan hatte im März per Dekret den Austritt aus der Konvention verkündet, der mit dem 1. Juli vollzogen wurde. Als Grund gab die türkische Führung an, das Abkommen sei von Menschen vereinnahmt worden, „die versuchten, Homosexualität zu normalisieren“. Eine Klage gegen das Dekret hatte das Oberste Verwaltungsgericht zurückgewiesen.

Die Istanbul-Konvention war 2011 vom Europarat ausgearbeitet worden. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, Gewalt gegen Frauen zu verhindern und zu bekämpfen und dazu einen Rechtsrahmen zu schaffen.

Erdogan selbst hatte die Konvention in Istanbul − dem Ort der finalen Einigung − unterschrieben, damals noch als Ministerpräsident. Später wurde sie in der Türkei ratifiziert.