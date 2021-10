Türkei: Deutscher Botschafter in Ankara noch nicht ausgewiesen

Anzeige

Berlin. Das türkische Außenministerium hat die von Präsident Recep Tayyip Erdogan angedrohte Ausweisung des deutschen Botschafters in Ankara noch nicht vollzogen. „Auf diplomatischem Weg ist uns bis dato keine derartige Mitteilung zugestellt worden“, sagte die stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin, Andrea Sasse, am Montag. Ein solcher Schritt würde „im Widerspruch zur Tiefe und auch zur Bedeutung“ der deutsch-türkischen Beziehungen stehen. „Und er entspräche auch nicht dem Umgang unter Nato-Verbündeten.“

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, dass man die Äußerung Erdogans mit Sorge und Unverständnis zur Kenntnis genommen habe. „Über Reaktionen ist jetzt nicht zu spekulieren“, fügte er hinzu.

Streit um Erklärung zum Fall Kavala

Erdogan hatte am Samstag gesagt, er habe das Außenministerium angewiesen, die Botschafter zehn westlicher Länder - darunter neben Deutschland auch die USA und Frankreich - zu unerwünschten Personen („Persona non grata“) zu erklären. Sobald das türkische Außenministerium dies den betroffenen Staaten offiziell mitgeteilt hat, müssen die Botschafter nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen ihre Tätigkeit „innerhalb einer angemessenen Frist“ einstellen.

Hintergrund der Äußerungen Erdogans ist eine Erklärung der Botschafter von Anfang vergangener Woche. Darin fordern sie die Freilassung des türkischen Unternehmers und Kulturförderers Osman Kavala. Der 64-Jährige sitzt seit 2017 in Istanbul in Untersuchungshaft, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) schon 2019 seine Freilassung angeordnet hatte.

Kavala wird beschuldigt, die regierungskritischen Gezi-Proteste in Istanbul 2013 unterstützt und einen Umsturzversuch angezettelt zu haben. Ihm wird außerdem „politische und militärischen Spionage“ im Zusammenhang mit dem Putschversuch von 2016 vorgeworfen. Kritiker sehen die Vorwürfe als politisch motiviert.