Türkei: Prozess gegen Philantropen Kavala wieder aufgenommen

Istanbul. Am 1539. Tag seiner Untersuchungshaft ist der Prozess gegen den türkischen Unternehmer und Philanthropen Osman Kavala wieder aufgenommen worden. Der 64-Jährige nahm wie angekündigt nicht an der Anhörung am Montag teil.

Kavala wird vorgeworfen, in den Putschversuch von 2016 verwickelt zu sein und 2013 landesweite Proteste gegen die Regierung finanziert zu haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Ihm droht lebenslange Haft.

Kavala sitzt seit mehr als vier Jahren ohne Urteil im Gefängnis. Vor knapp zwei Jahren war er von der Anklage im Zusammenhang mit den Protesten um den Gezi-Park in Istanbul freigesprochen worden. Er wurde jedoch wegen anderer Vorwürfe sofort erneut in Haft genommen. Später wurde auch der Freispruch aufgehoben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 2019 geurteilt, Kavala werde zu unrecht inhaftiert, um ihn und andere Menschenrechtler zum Schweigen zu bringen. Die Anklage gegen ihn werde nicht durch Beweise gestützt.

Westliche Staaten forderten Freilassung

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Kavala öffentlich als türkischen Vertreter des Milliardärs George Soros bezeichnet, den er als treibende Kraft hinter Aufständen in vielen Ländern betrachtet. Weil Deutschland, Frankreich, die USA und andere westliche Staaten Kavalas Freilassung gefordert hatten, drohte Erdogan im Oktober, deren Botschafter auszuweisen, weil sie sich in türkische Angelegenheiten eingemischt hätten.

Im Dezember kündigte der Europarat ein Verfahren gegen die Türkei an, weil sie sich nicht an das Urteil des Menschenrechtsgerichtshofs hält, das für sie als Europaratsmitglied bindend ist.