Türkischer Oppositionsführer will Stromrechnung nicht bezahlen – aus Protest

Athen. In der Wohnung von Kemal Kilicdaroglu gehen womöglich bald die Lichter aus. Der Vorsitzende der größten türkischen Oppositionspartei CHP zahlt nämlich ab sofort seine Stromrechnung nicht mehr – aus Protest gegen die massiven Preiserhöhungen.

Am Mittwochabend kündigte Kilicdaroglu auf Twitter an, er werde seine Stromrechnungen so lange ignorieren, bis Präsident Recep Tayyip Erdogan die am 31. Dezember 2021 verkündete Strompreiserhöhung zurücknehme. Zugleich rief der Oppositionschef zu einer Protestkampagne in den sozialen Medien auf: Die Menschen sollten ihre Stromrechnungen unter dem Hashtag „Ich bezahle nicht“ auf Twitter posten, regte Kilicdaroglu an.

Die Stromtarife in der Türkei stiegen zum 1. Januar für private Haushalte um 52 Prozent. Gewerbliche Kunden zahlen sogar 127 Prozent mehr. Die Erhöhungen sind zum Teil eine Folge der weltweit gestiegenen Energiekosten. Verschärfend kommt aber in der Türkei die hohe Inflation von fast 50 Prozent und der starke Verfall der Lira hinzu.

Die türkische Währung verlor im vergangenen Jahr gegenüber Euro und Dollar über 40 Prozent ihres Werts. Die Abwertung verteuert die Öl- und Gasimporte zusätzlich. Als Hauptgrund für den Absturz der Lira gilt Erdogans umstrittene Wirtschafts- und Geldpolitik.

Proteste in mehreren türkischen Städten

In vielen türkischen Städten gibt es Proteste gegen die hohen Elektrizitätskosten. In der Hauptstadt Ankara verbrannten aufgebrachte Bürger ihre Stromrechnungen öffentlich. Viele Händler hängen ihre Stromrechnungen aus Protest in die Schaufenster.

Ein Brennpunkt der Proteste sind die überwiegend kurdisch besiedelten Ost- und Südostprovinzen. Oppositionschef Kilicdaroglu forderte die Regierung auf, die Mehrwertsteuer auf die Stromrechnungen von 18 auf ein Prozent zu senken und einen Hilfsfonds für Geringverdiener und sozial Bedürftige einzurichten.

Je höher die Preise in der Türkei steigen, desto tiefer fallen Erdogans Umfragewerte. In einer aktuellen Umfrage des Instituts AKAM äußern sich 63,4 Prozent unzufrieden mit der Arbeit der Regierung. Erdogans islamisch-konservative AKP kommt in der Umfrage nur noch auf 23,3 Prozent, gegenüber 42,6 Prozent bei der Wahl von 2018.

Auch der Präsident verliert massiv an Rückhalt. Sein Stimmenanteil liegt der Umfrage zufolge nur noch bei rund 35 Prozent. Die nächsten Parlaments- und Präsidentenwahlen müssen spätestens am 25. Juni 2023 stattfinden.