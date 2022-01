Türkei: Explosion unterbricht wichtige Ölleitung aus dem Irak

Anzeige

Ankara. Eine Explosion im Südosten der Türkei hat eine Ölleitung unterbrochen, mit der der Irak die Weltmärkte beliefert. Die Detonation in der Nähe von Pazarcik in der Provinz Kahramanmaras habe am Dienstagabend einen Großbrand ausgelöst, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Auch eine Autobahn habe gesperrt werden müssen. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Explosionsursache werde noch ermittelt.

Die Betreibergesellschaft Botas teilte mit, das Feuer sei gelöscht worden. Das Unternehmen sei bemüht, den Betrieb nach Sicherheitsmaßnahmen so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.

Kurdische Rebellen griffen Ölleitung in Vergangenheit an

Die Pipeline verläuft von den Ölfeldern um Kirkuk im Nordirak zum türkischen Hafen Ceyhan. Kurdische Rebellen haben in der Region wiederholt diese und andere Ölleitungen angegriffen.