Tschernobyl. Starker Wind hat den Rauch der Schwelbrände um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl in die ukrainische Hauptstadt Kiew getrieben. Das Gebiet ist radioaktiv belastet. “In Kiew gibt es nur Rauch, keine Radioaktivität”, versicherte Bürgermeister Vitali Klitschko am Freitag bei Facebook.

Kiew liegt rund 70 Kilometer von der Tschernobyl-Sperrzone entfernt.

Zuvor hatte die Stadtverwaltung dazu geraten, die Fenster zu schließen und nicht auf die Straße zu gehen. Die Einwohner der Dreimillionenstadt sollten viel trinken und Innenräume feucht wischen. Um den Staub mit Brandteilchen zu binden, ließ die Stadt die Straßen wässern.

Kiew zählt weltweit zu den Städten mit der stärksten Luftverschmutzung.

Video Waldbrände in Tschernobyl nicht unter Kontrolle 1:09 min Seit über einer Woche kämpfen die Feuerwehrleute in der Ukraine gegen die Waldbrände in der Nähe des 1986 havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl. © Reuters

Löscharbeiten in der Sperrzone dauern noch immer an

Dem Katastrophenschutzdienst zufolge dauerten die Löscharbeiten in der Sperrzone weiter an. Rund 1100 Feuerwehrleute wässerten unterstützt von Hubschraubern an einzelnen Abschnitten verbliebene Glutnester und Holzreste. Durch die vor knapp zwei Wochen ausgebrochenen Feuer brannten offiziellen Angaben nach etwa 11 500 Hektar. Mitarbeiter der Umweltschutzorganisation Greenpeace gehen vom Vierfachen aus. Als Ursache wird teilweise Brandstiftung vermutet.

In den vergangenen Jahren kam es mehrfach zu Feuern in den unbesiedelten Gebieten der Zone. Nach der Explosion des Blocks vier im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl 1986 wurden radioaktiv belastete Landstriche um die Atomruine gesperrt. Zehntausende Menschen wurden zwangsumgesiedelt. Seit mehreren Jahren ist das Gebiet für geführte Touristen zugänglich.

