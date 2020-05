Tschechien zieht Lockerungs-Fahrplan vor

Anzeige

Prag. Die tschechische Regierung beschleunigt abermals ihren Lockerungs-Fahrplan für die Corona-Maßnahmen.

Vom 11. Mai an dürfen die Kulturinstitutionen des Landes wieder öffnen, wenn sie maximal 100 Menschen gleichzeitig einlassen. In den Museen, Galerien, Theatern, Kinos und Konzertsälen müssen Mindestabstände zwischen den Besuchern eingehalten werden.

“Die Zuschauer werden in jeder zweiten Reihe sitzen, zwischen ihnen muss ein Sitz freibleiben”, sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Freitag in Prag.

Ein Sprecher des Nationaltheaters in Prag sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei einer so kleinen Zahl an Zuschauern rechne sich die Wiedereröffnung noch nicht. Die Bühne werde aber die Proben in größerem Rahmen wieder aufnehmen können.

Ab dem 11. Mai dürfen auch Veranstaltungen wie Hochzeiten, Sportevents und Gottesdienste mit bis zu 100 Teilnehmern stattfinden. Friseursalons dürfen dann öffnen, wenn die Mitarbeiter nicht nur einen Mundschutz, sondern auch ein Schutzvisier tragen.

Große Hoffnungen setzt die Regierung in das Projekt der sogenannten "intelligenten Quarantäne", das seit Freitag landesweit verfügbar ist. Mithilfe von Handy- und Bankdaten können die Gesundheitsämter die Kontakte einer infizierten Person zurückverfolgen. Voraussetzung ist die Einwilligung des Betroffenen.

In Tschechien gab es bis Freitag 7689 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. 237 Menschen starben.

RND/cle/dpa