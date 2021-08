Tschechien will an Abschiebungen nach Afghanistan festhalten

Ein afghanischer Junge aus den nördlichen Provinzen, der wegen der Kämpfe zwischen den Taliban und afghanischen Sicherheitskräften aus seiner Heimat fliehen musste, blickt aus einem Zelt in einem öffentlichen Park in Kabul. Trotz des Vormarschs der militant-islamistischen Taliban will die tschechische Regierung Abschiebungen nach Afghanistan nicht stoppen. © Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa