Trumps Steuerunterlagen: Anwälte wollen Herausgabe verhindern

Anzeige

Anzeige

New York. Die Anwälte von US-Präsident Donald Trump haben einen letzten Versuch zur Verhinderung der Freigabe von dessen Steuerunterlagen gestartet. Sie reichten ihre Argumentation am Montag bei Bundesrichter Victor Marrero ein, der sich geweigert hatte, dagegen zu urteilen, dass der Bezirksstaatsanwalt Cyrus R. Vance die Steuerunterlagen bei Trumps Steuerberatung anfordern dürfe. Der Oberste Gerichtshof der USA bestätigte im Juli das Urteil. Er übergab den Fall wieder an Marrero.

Trump wirft Staatsanwalt “Belästigung” vor

Trump argumentierte über seine Anwälte, dass die Anforderung der Steuerunterlagen möglicherweise politisch motiviert gewesen sei. Sie komme einer Belästigung von ihm gleich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Vances Anwälte gaben an, sie hätten Anspruch auf umfangreiche Unterlagen, um bei einer "komplexen finanziellen Untersuchung" zu helfen. Sie verwiesen in ihren Dokumenten auf öffentliche Berichte über "kriminelles Verhalten bei der Trump Organization", dem Unternehmen von Trump.

Anzeige

Die Schicksalswahl Der wöchentliche USA-Newsletter mit Hintergründen und Analysen zur Präsidentschaftswahl in den USA. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Trumps Anwälte argumentierten, der Antrag auf Freigabe der Steuerunterlagen gehe "weit über den Umfang der Untersuchung hinaus".