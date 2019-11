Trumps Mann für Cybersicherheit: Giulianis Handy-Panne

Anzeige

Washington. Rudy Giuliani ist Donald Trumps Anwalt und Mann fürs Grobe. Er steht auch mit im Zentrum der Ukraine-Affäre, die zur Amtsenthebung gegen den US-Präsidenten führen könnte. Was weniger bekannt ist: Der ehemalige Bürgermeister von New York dient Trump seit 2017 auch als Berater für Cybersecurity, also für Sicherheitsfragen im Digitalen.

Besonders geeignet scheint er für dieses Amt aber nicht zu sein, wie nun ein Bericht des "San Jose Mercury News" aus dem Silicon Valley nahelegt. Demnach tauchte der New Yorker nur 26 Tage nach seiner Berufung zum "Cybersecurity Adviser" in einem Apple-Store in San Francisco auf. Sein Problem: Er hatte zehn mal den falschen Pin in sein Handy eingegeben, woraufhin ihm das Gerät den weiteren Zugriff verweigerte.

Apple verfasste ein internes Memo

Ob man ihm in dem Store wirklich helfen konnte, ist nicht ganz klar: Zwar half ein Mitarbeiter Giuliani dabei, das Gerät zu löschen und neu zu starten. Zunächst hatte er aber keinen Zugriff auf seine Daten. Diese sollte er über ein iCloud-Backup wieder einspielen. Ob das passiert ist, ist nicht klar. Das Unternehmen verfasste nach dem Vorfall ein internes Memo.

Ein Apple-Mitarbeiter wird in US-Medien mit den Worten zitiert, Giuliani habe sich "sehr schlampig" verhalten und habe nicht einmal "die Fundamente beherrscht, sein eigenes Gerät abzusichern". Ein Experte des FBI kritisierte zudem, Giuliani hätte in dieser Situation "niemals zu einem kommerziellen Dienstleister gehen dürfen". Vielmehr hätte er sich Hilfe von Experten im Weißen Haus holen müssen.

RND/cb