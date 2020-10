Trumps Leibarzt: “Er ist noch nicht über den Berg”

Anzeige

Der Leibarzt von Donald Trump rechnet damit, dass er erst kommende Woche Entwarnung für den Krankheitsverlauf des Präsidenten nach der Coronavirus-Infektion geben kann. “Wenn wir durch das Wochenende bis zum Montag kommen und sein Zustand genauso bleibt oder sich verbessert, dann können wir alle schließlich erleichtert aufatmen”, sagte der Arzt Sean Conley am Montag. Trump hatte zuvor selbst erklärt, dass er das Krankenhaus am Montag verlassen werde. Dies bestätigte Sean Conley während einer Pressekonferenz.

Zugleich betonte er, dass Trump im Weißen Haus “24 Stunden am Tag erstklassige medizinische Versorgung” bekommen werde. Obwohl “er noch nicht endgültig über den Berg ist”, sei das Ärzteteam der Ansicht gewesen, dass Trump aus dem Krankenhaus entlassen werden könne. Es brauche aktuell nichts, was man ihm nur in der Klinik bieten könne.

Trump ist also keinesfalls gänzlich geheilt und dürfte im Weißen Haus zunächst in der dort ansässigen Krankenstation untergebracht werden. Auch am Montag wurde Trump mit Remdesivir behandelt.

Trump war am Freitag per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Er hatte unter anderem ein experimentelles Antikörper-Mittel und eine Steroiden-Behandlung bekommen. Die Sauerstoffsättigung des Bluts war bei ihm mehrfach deutlich gefallen, was meist auf Lungenprobleme hinweist.

Unklar blieb auch am Montag, wann sich Donald Trump mit dem Coronavirus angesteckt hat.