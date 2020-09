Amy Coney Barrett: Wie nah steht sie der Frauen unterdrückenden Gruppe “People of Praise”?

Anzeige

Anzeige

Washington. Die von US-Präsident Donald Trump für den Posten am Supreme Court nominierte Richterin Amy Coney Barrett hat Berichten zufolge enge Verbindungen zu einer christlichen Gruppe, die den Mann als von Gott gegebenes Oberhaupt der Familie und des Glaubens ansieht. Die Gruppe People of Praise (deutsche Übersetzung: Menschen des Lobpreises) vertritt die Auffassung, dass Frauen sich dem Willen ihres Ehemannes unterzuordnen hätten, wie ehemalige Mitglieder sagen.

Barrett hat sich bislang nicht öffentlich zu Verbindungen von sich oder ihrer Familie geäußert. Ein Sprecher der Gruppe wollte sich nicht dazu äußern, ob Barrett oder ihr Mann derzeit Mitglieder sind.

Barretts Familie verbandelt mit “People of Praise”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die 48-Jährige ist in New Orleans in einer Familie mit engen Verbindungen zu der Organisation aufgewachsen. 2017 diente sie als Treuhänderin für die mit den People of Praise verbundene Organisation Trinity Schools, die christliche Schulen betreibt, wie Steuerunterlagen der nicht-profitorientierten Organisation und andere Dokumente zeigen, die die Nachrichtenagentur AP analysiert hat.

Die AP hat außerdem frühere Ausgaben des internen Magazins "Vine and Branches" aus 15 Jahren analysiert. Darin gibt es Geburten, Fotos und andere Erwähnungen von Barrett und ihrem Ehemann Jesse, dessen Familie seit vier Jahrzehnten in der Gruppe aktiv gewesen ist.

People of Praise ist eine religiöse Gemeinde, die in der katholisch-charismatischen Bewegung anzusiedeln ist, eine Bewegung, die aus dem Einfluss der Pfingstbewegung entstanden ist.

Barretts Befürworter versuchen, im Vorfeld ihrer bevorstehenden Nominierungsanhörungen im Senat Fragen zu ihrer Beteiligung an People of Praise als antikatholische Scheinheiligkeit darzustellen.

Anzeige

Mehrere Menschen, die mit der Gruppe vertraut sind, darunter auch aktuelle Mitglieder, haben der AP gesagt, die Gruppe werde missverstanden. Sie beschreiben sie als eine christliche Gruppe, deren Ziel es sei, eine Gemeinde aufzubauen.

Video Trump nominiert konservative Richterin Barrett für Supreme Court 1:55 min US-Präsident Donald Trump hat wenige Wochen vor der Wahl die konservative Richterin Amy Coney Barrett für die freie Stelle am Obersten Gericht nominiert. © Reuters

Anzeige

Frühere Mitglieder beschreiben Gruppe als autoritär und ausgrenzend

Frühere Mitglieder stellen sie jedoch ganz anders dar und auch in Büchern, Blog- und Nachrichtenbeiträgen wird sie als hierarchische, autoritäre und kontrollierende Gruppe beschrieben, in der Männer ihre Frauen dominieren, Anführer die Lebensentscheidungen ihrer Mitglieder vorgeben und diejenigen, die die Gruppe verlassen, gemieden werden.

Die AP hat sieben aktuelle und frühere Mitglieder der People of Praise interviewt, Steuerunterlagen ausgewertet und Webseiten, missionarische Blogs und frühere Ausgaben analysiert, um ein umfassenderes Bild einer Organisation zu schaffen, in die Barrett seit ihrer Kindheit zutiefst involviert ist.

Die Gruppe wurde 1971 in South Bend (Indiana) gegründet und hat landesweit etwa 1800 Mitglieder mit Zweigen und Schulen in 22 Städten in den USA, Kanada und der Karibik. Alle Mitglieder sind dazu aufgerufen, die Kirche in ihrer Gemeinde weiterhin zu besuchen.

Der mehr als 1500 Wörter umfassende Schwur der People of Praise, den die AP durchgesehen hat, beinhaltet eine Passage, in der Mitglieder versprechen, den Lehren und Anweisungen der Pastoren, Lehrer und Prediger der Gruppe zu folgen.

Anzeige

Hat Barrett selbst einen Schwur abgelegt?

Ob Barrett den Schwur abgelegt hat, ist unklar. Ein Artikel aus dem Jahr 2006 in dem Magazin der Gruppe beinhaltet ein Foto von ihr bei einer Konferenz der Anführer für Frauen. Eine Interviewanfrage über das Berufungsgericht des 7. Bezirks in Chicago, wo sie derzeit als Richterin arbeitet, wurde abgelehnt.

Barretts Vater Michael Coney Sr. hat als Leiter des Zweigs in New Orleans gedient und war bis 2017 Teil des rein männlichen Direktoriums der Gruppe. "Eines der wichtigsten Prinzipien der People of Praise ist Freiheit, die Ausübung unserer Freiheit, indem wir dem Herrn folgen und unserer eigenen - was wir denken, was richtig ist", sagte der 75-jährige Michael Coney am Freitag. Ihre Mutter Linda Coney diente der Abzweigung als "Magd", eine weibliche Leiterin, die helfen soll, andere Frauen zu führen.

Joannah Clarke, 47, wuchs in der Gruppe auf und wurde als Erwachsene Mitglied. Sie erkennt an, dass das Direktorium nur aus Männern besteht, dies sei jedoch keine Widerspiegelung des "Wertes oder der Fähigkeit von Frauen". "In einer Ehe sehen wir den Ehemann als Oberhaupt der Familie an", sagte Clarke. "Diese Rolle des Ehemannes als Oberhaupt der Familie ist keine Position der Macht oder der Vorherrschaft. Es ist tatsächlich das Gegenteil. Es ist eine Position des Kümmerns und des Dienstes und der Verantwortung."

Coral Anika Theill trat dem Zweig der People of Praise in Corvallis (Oregon) 1979 bei, als sie 24 Jahre alt und Mutter von sechs Monate alten Zwillingen war. Sie sagte, es sei von Frauen erwartet worden, in “totaler Unterordnung” nicht nur ihren Ehemännern, sondern auch den anderen Oberhäuptern der Gruppe gegenüber zu leben.

Die Schicksalswahl Der Newsletter mit Hintergründen und Analysen zur Präsidentschaftswahl in den USA. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

“Wurde wie eine Zuchtstute behandelt”

Als sie ihrem Mann sagte, sie wolle mit weiteren Kindern warten, habe er sie zu gynäkologischen Terminen begleitet, um sicherzustellen, dass sie keine Verhütungsmittel bekomme. "Ich wurde praktisch wie eine Zuchtstute behandelt", sagte sie. Während ihrer 20-jährigen Ehe bekam sie acht Kinder aus elf Schwangerschaften.

Die Eltern von Lisa Williams traten dem Zweig in Minnesota in den späten 70er Jahren bei, als sie in der vierten Klasse war. "Ich erinnere mich, dass meine Mutter sagte, eine Ehefrau könne ihrem Mann niemals Sex verwehren, weil es sein Recht und seine Pflicht sei", sagte die heute 56-jährige Williams. "Sex ist nicht zum Vergnügen. Es ist für so viele Babys, wie Gott dir geben will. (...) Frauen mussten gehorsam sein. Sie mussten unterwürfig sein."

Ex-Mitglied beschreibt exorzistische Rituale

Sie erinnerte sich an Versammlungen der People of Praise im Wohnzimmer ihrer Eltern, bei denen in Zungen gebetet wurde, um Dämonen aus einer sich auf dem Boden windenden Person auszutreiben - Rituale, die sie als Exorzismus bezeichnete.

Coney, Barretts Vater, sagte, als Anwalt widerspreche er der Idee, dass der religiöse Glauben seiner Tochter ihre Meinung auf unangemessene Weise beeinflussen würde, sollte sie am Supreme Court bestätigt werden. “Ich denke, sie ist eine super Juristin und sie wird das Gesetz im Gegensatz zu all ihren Überzeugungen anwenden”, sagte er. “Sie wird dem Gesetz folgen.”