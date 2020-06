Trump wirft Black-Lives-Matter-Aktivist “Verrat” vor

Anzeige

Washington. US-Präsident Donald Trump hat einen schwarzen Aktivisten nach dessen Äußerungen zur Gewalt bei den Protesten infolge des Todes von George Floyd scharf angegriffen. Trump schrieb am Donnerstag auf Twitter: “Das ist Verrat, Verhetzung, Aufruhr!”

Der New Yorker Präsident der “Black Lives Matter”-Bewegung, Hawk Newsome, hatte zuvor im Sender Fox News gesagt, weder billige noch verurteile er Ausschreitungen. Er verwies darauf, dass er gesagt habe: “Wenn dieses Land uns nicht gibt, was wir wollen, dann werden wir das System niederbrennen und es ersetzen.” Es sei Auslegungssache, ob er das im übertragenen oder im wörtlichen Sinn meine.

Newsome: “Es ist für jeden Amerikaner heuchlerisch, uns der Gewalt zu bezichtigen”

Newsome sagte, die USA seien auf Gewalt aufgebaut. "Was war die Amerikanische Revolution, was ist unsere Diplomatie auf der ganzen Welt?", fragte er. "Wir gehen rein und sprengen Länder in die Luft, und wir ersetzen ihre Anführer durch Anführer, die uns gefallen. Es ist also für jeden Amerikaner extrem heuchlerisch, uns der Gewalt zu bezichtigen." Trump schrieb am Donnerstag: "Recht und Ordnung!"

Der Afroamerikaner Floyd war am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden. Sein Tod führte zu wochenlangen Protesten, bei denen sich Millionen Menschen mit der Bewegung “Black Lives Matter” (in etwa: Schwarze Leben zählen) solidarisierten. Besonders zu Beginn der Proteste wurden diese von Ausschreitungen und Plünderungen überschattet.