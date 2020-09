Anzeige

Washington. Normalerweise brüstet sich Donald Trump mit Erfolgsgeschichten. Doch die Mail, die der US-Präsident unter dem Signet seiner Kampagne vor wenigen Tagen an seine Unterstützter schrieb, klang dramatisch: „Die Linken pumpen Geld in alarmierendem Umfang zu ihrem Kandidaten, um uns zu schlagen. Die Mafia, die Medien, die Hollywood-Eliten, der Tiefe Staat und der Sumpf wenden sich gegen Dich“, zeterte er und bat dringend um eine Spende.

Der Bettelbrief kommt nicht von ungefähr. Wie kein früherer Präsident hat Trump seit dem Tag seiner Amtseinführung vor dreieinhalb Jahren gewaltige Summen für seine Wiederwahl eingesammelt. Doch 60 Tage vor der Wahl ist ein Großteil des Geldes verpulvert. Die Kriegskasse von Herausforderer Joe Biden ist deutlich praller gefüllt. Insider befürchten nach einem Bericht der New York Times sogar einen „Liquiditätsengpass“ der Trump-Kampagne.

Joe Biden meldet für August einen Spendenrekord

Nach Durchsicht von Tausenden Dokumenten zeichnet die Zeitung ein verheerendes Bild von Trumps Finanzlage. Ursprünglich hatte sein dickes Geldpolster als wichtigster Vorteil gegenüber seinem Gegenkandidaten gegolten, der nahezu pleite in das Rennen startete. Seit Anfang 2019 sammelte die republikanische Wahlkampforganisation satte 1,1 Milliarden Dollar ein. Doch volle 800 Millionen Dollar davon wurden bereits ausgegeben. Derweil hat Biden, der im Januar nicht einmal neun Millionen Dollar einsammeln konnte, sein Konto mächtig aufgefüllt: Alleine im August kassierte er Spenden von 364 Millionen Dollar – eine Rekordsumme.

Vor allem für Fernsehspots, den Ankauf von Daten und die Mobilisierung von Spendengeldern geben die amerikanischen Präsidentschaftskandidaten im Vergleich zu den deutschen Parteien, die zusammen im Bundestagswahlkampf 2017 weniger als 100 Millionen Euro zur Verfügung hatten, traditionell schwindelerregende Summen aus. Doch bei Trumps Kampagne saß das Geld offenbar besonders locker. Die New York Times berichtet von Dienstwagen, üppigen Gehältern für einige der 2000 Mitarbeiter und edlen Büroräumen. Mehr als 100 Millionen Dollar ließ man sich allein eine TV-Kampagne vor dem Parteitag kosten. Seit der Convention, dem Nominierungsparteitag, hingegen kocht der Werbeauftritt aus Spargründen auf kleiner Flamme.

Jeweils 180.000 Dollar für die Lebensgefährtinnen der Trump-Söhne

In dem Artikel wird indirekt der kürzlich abgelöste Wahlkampfmanager Brad Parscale für das Missmanagement verantwortlich gemacht. Doch der beteuert, alle Investitionen seien mit der Trump-Familie abgesprochen. Tatsächlich hat Trump selber erhebliche Kosten verursacht. So zahlte die Kampagne 21 Millionen für seine Anwälte unter anderem im Impeachment-Verfahren. Lara Trump und Kimberly Guilfoyle, die Lebensgefährtinnen von Trumps Söhnen Eric und Donald jr., stehen mit jeweils 180.000 Dollar im Jahr nach früheren Medienberichten ebenfalls auf der Gehaltsliste der Kampagne.

Schließlich schlägt Trumps Weigerung, den Parteitag wegen der Corona-Pandemie rechtzeitig zu verkleinern, zu Buche: Auf 325.000 Dollar Hotelkosten für das Ritz-Carlton Amelia Island bei Jacksonville wird seine Kampagne wohl sitzenbleiben. Erst in letzter Minute wurde immerhin die Idee, für drei Millionen Dollar beim amerikanischen Motorsportverband einen Rennwagen mit dem Schriftzug „Trump“ starten zu lassen, verworfen.

Der Präsident dementierte den Bericht der New York Times nicht. Stattdessen twitterte er am Dienstag, seine Kampagne habe viel Geld ausgeben müssen, um „die Fake News über unseren Umgang mit dem China-Virus zu kontern“. Nach einem Bericht der Agentur Bloomberg erwägt der Milliardär nun sogar, rund 100 Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen an die Kampagnenkasse zu überweisen.

Derweil zeigt sich Joe Biden zufrieden mit seinem Geldregen. „Das haut mich um“, schrieb er in einer Botschaft an seine Unterstützer. Mehr als vier Millionen Menschen haben den Demokraten inzwischen unterstützt. Darunter befinden sich allerdings auch viele Großspender mit Schecks bis zu 700.000 Dollar.