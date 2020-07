Trump verteidigt Südstaatenfahne - “Mir egal, was das Militär sagt”

Eine Flagge des Bundesstaates Mississippi weht vor dem Kapitol in Jackson. Inmitten der Rassismusdebatte in den USA haben sich beide Kammern des Parlaments in Mississippi mit großer Mehrheit für eine Änderung der umstrittenen Flagge des südlichen Bundesstaats ausgesprochen. Die Flagge zeigt 13 weiße Sterne auf zwei blauen, weiß umrandeten diagonalen Streifen auf rotem Grund. © Quelle: Rogelio V. Solis/AP/dpa