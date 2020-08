Trump verlässt Pressekonferenz: Nach kritischen Fragen zu Falschbehauptungen geht Präsident aus dem Saal

Anzeige

Washington. Kritische Fragen passen ihm nicht. US-Präsident Donald Trump hat eine Pressekonferenz verlassen, nachdem eine Journalistin ihn auf eine seiner falschen Behauptungen angesprochen hat.

Trump hat nach CNN-Angaben mehr als 150-mal behauptet, er habe den Veterans Choice Act beschlossen – ein Gesetz, das Kriegsveteranen eine medizinische Versorgung garantiert. “Sie haben es über Jahrzehnte und Jahrzehnte immer wieder versucht, aber kein Präsident war jemals dazu in der Lage”, sagte er auch auf der Pressekonferenz in New Jersey am Samstag.

In Wahrheit aber geht der Veterans Choice Act auf seinen Vorgänger Barack Obama zurück, er hat das Gesetz 2014 verabschiedet. Trump hat 2018 lediglich eine Modifizierung unterschrieben. CBS-Journalistin Paula Reid sprach ihn darauf an.

Trump bedankte sich daraufhin bei den anderen anwesenden Journalisten und verließ den Saal.

Trump beschuldigt Demokraten

Paula Reid war bereits davor hartnäckig gewesen. Der Präsident war vor die Presse getreten, um über den Erlass von Dekreten zu Corona-Hilfen zu berichten. Allerdings hat sich der Kongress bisher auf kein Hilfspaket einigen können, und es ist unklar, ob die von Trump unterzeichneten Dekrete gültig sind. Paula Reid fragte also, ob der US-Präsident am Kongress vorbei über die staatlichen Mittel entscheiden wolle.

“Haben Sie jemals das Wort ‘Obstruction’ (deutsch: Behinderung; Anm. d. Red.) gehört?”, fragte Trump die Journalistin. Der Präsident wollte mit seiner Gegenfrage die Demokraten dafür beschuldigen, dass das Hilfspaket noch nicht durchgewinkt wurde. “Ja, gegen Sie wurde deswegen ermittelt”, sagte Reid.

Streit mit CNN-Reporter

Trump hat bereits mehrfach Pressekonferenzen verlassen, wenn ihm die Fragen der Journalisten ungelegen kamen. 2018 ordnete er den Entzug der Akkreditierung des CNN-Reporters Jim Acosta an, weil dieser unter anderem Fragen zur Russland-Affäre gestellt hatte.