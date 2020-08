Trump über Herausforderer Biden: Er hat jahrzehntelang nichts verändert

Anzeige

Washington. US-Präsident Donald Trump hat seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden vorgeworfen, den Wählern nur leere Versprechen zu machen. Unmittelbar nach Bidens Rede beim Parteitag der Demokraten schrieb Trump auf Twitter, Biden habe in seinen fast fünf Jahrzehnten als Politiker in Washington "nichts" von den Dingen gemacht, über die er jetzt als Kandidat rede. "Er wird sich nie ändern, nur Worte!" schrieb der Republikaner Trump in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) weiter.

Trump hatte in einem Fernsehinterview unmittelbar zuvor gesagt, er werde sich Bidens Rede ansehen. Biden (77) nahm am Donnerstag formell die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten an. Der frühere Senator und Ex-Vizepräsident wird Trump (74) bei der Wahl am 3. November für die Demokraten herausfordern.

In einem Gespräch mit dem konservativen Sender Fox News behauptete Trump am Donnerstagabend zudem, Biden und die Demokraten würden die Steuern der Amerikaner “verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen” und die Wirtschaft in eine “Depression” stürzen.

Trumps Interview überschnitt sich mit dem letzten Abend des Parteitags der Demokraten, bei dem Biden die Nominierung als Präsidentschaftskandidat annehmen wollte. Trump sagte, er werde sich Bidens Rede bei dem Parteitag auch anhören. Der Nominierungsparteitag der Republikaner findet in der kommenden Woche statt. Trump bewirbt sich bei der Wahl am 3. November um eine zweite Amtszeit.

Trump spricht erneut von Wahlbetrug

In dem Interview wiederholte Trump auch seine unbelegte Behauptung, dass bei der Abstimmung mit massivem Wahlbetrug zu rechnen sei. Wegen der starken Zunahme der Abstimmung per Briefwahl sei mit dem "größten Wahlbetrug der Geschichte" zu rechnen, warnte Trump. Experten, Demokraten und auch viele Republikaner haben Trumps Warnung vor massivem Wahlbetrug wiederholt zurückgewiesen.

In Bezug auf die Coronavirus-Pandemie sagte Trump erneut, diese befinde sich nun “hoffentlich” in den letzten Zügen. Dafür gab es jedoch keine glaubhaften Hinweise - in den USA wurden zuletzt weiterhin zwischen 40.000 und 50.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Mehr als 174.000 Menschen sind in den USA seit März nach einer Infektion gestorben. Die Demokraten machen Trump für das verheerende Ausmaß der Pandemie in den USA verantwortlich.