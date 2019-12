Trump trifft Merkel bei Nato-Gipfel - weiterer Auftritt mit Brisanz

Anzeige

Beim Nato-Gipfel stehen nach einem turbulenten Auftakt bilaterale Gespräche im Fokus. US-Präsident Donald Trump will am Mittwoch am Rande des hohen Treffens in London mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte und der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zusammenkommen. Zum Ende des zweitägigen Nato-Gipfels ist eine Pressekonferenz mit Trump geplant, bei der es auch um eine für Mittwoch geplante Kongressanhörung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gehen dürfte. Schon am Vortag hatte er Bedenken beiseite gewischt, dass seine Position auf der Weltbühne wegen der Ermittlungen zur Ukraine-Affäre geschwächt sei.

Vor dem Gipfel hatte Trump mit einer Breitseite gegen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron für Aufsehen gesorgt. Dass Macron dem Militärbündnis unter anderem wegen einer fehlenden Führungsrolle der USA den "Hirntod" bescheinigt hat, sei "gemein" und respektlos gegenüber den übrigen Nato-Staaten, sagte Trump.

Trump kritisiert Macron für Aussage zur Nato

Mit gewohnt wenig Zurückhaltung mischte der US-Präsident den ersten von zwei Tagen des Jubiläumsgipfels anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung der Nato auf. Er, der die Nato im US-Wahlkampf einst als "obsolet" bezeichnet hatte, sagte in Richtung Macron: "Man kann nicht einfach daherkommen und solche Aussagen über die Nato machen. Das ist sehr respektlos."

Wenige Stunden später trafen sich die beiden zu einem Treffen, bei dem Macron auf seinen Aussagen zur Nato beharrte. Außerdem äußerte er seine Frustration darüber, dass Trump ohne Absprache mit den Nato-Partnern im Oktober seine Soldaten aus dem Norden Syriens abgezogen hatte. Damit machte Trump de facto den Weg frei für die Türkei, ebenfalls ein Nato-Mitglied, dort einzumarschieren. Die Militärpolitik der Türkei ist auch wegen des Kaufs eines russischen Raketenabwehrsystems ein Streitpunkt, was die übrigen Nato-Partner weitgehend ablehnen.

Die Türkei hätte nicht netter sein können US-Präsident Donald Trump

Trump erwägt Sanktionen gegen die Türkei, weil sie das Raketenabwehrsystem gekauft hat. Gleichzeitig würdigte er Staatschef Recep Tayyip Erdogan aber auch für dessen Unterstützung bei der Jagd nach dem im Oktober getöteten IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi. "Die Türkei hätte nicht netter sein können", sagte er.

Trotz aller Differenzen bemühte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, das Militärbündnis als geeinte Front zu präsentieren. "Die Nato ist die erfolgreichste Allianz der Geschichte, weil wir in der Lage waren, uns zu verändern, wenn die Welt sich verändert hat", sagte er nach einem Gespräch mit Trump. "Das ist genau das, was wir jetzt wieder tun."

RND/AP