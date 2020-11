Trump spricht erneut von Wahlbetrug: Twitter versteckt Tweets hinter Warnhinweisen

Anzeige

Anzeige

Washington. Die Nachrichtenplattform Twitter hat erneut den Zugang zu mehreren Botschaften von US-Präsident Donald Trump wegen unbelegter Behauptungen über Betrug bei der US-Wahl eingeschränkt. Vier Tweets wurden am Samstag hinter Warnhinweisen versteckt.

In den Hinweisen hieß es: „Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess“.

Trotz Vorwürfen: OSZE konnte keinen Wahlbetrug feststellen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Trump äußerte auf Twitter abermals Betrugsvorwürfe im Rahmen der Auszählung der US-Wahl. So schrieb er, dass zehntausende Stimmen ungültig seien, da sie zu spät eingetroffen sind. Auch behauptet er, dass viele Auszählungen nicht beobachtet werden dürften. In den Tweets bezieht sich der amtierende US-Präsident vor allem auf Bundesstaat Pennsylvania.





Ihm sei dort in der Wahlnacht nur ein so großer Vorsprung zugeschrieben worden, damit man die Führung anschließend verschwinden sehen könnte. Zudem kritisierte er, dass die Wahlbeobachter nicht die Chance gehabt hätten das Zählen zu beobachten. Die Kommission der OSZE-Wahlbeobachter hat allerdings bislang keine Hinweise auf einen Wahlbetrug feststellen können.

Seit der Präsidentenwahl am Dienstag behauptet Trump immer wieder und ohne Beleg, dass es bei der Abstimmung Betrug zu seinen Ungunsten gegeben habe. Besonders der hohe Anteil der Briefwahl ist ihm ein Dorn im Auge. Bisher konnte Trump allerdings noch keine stichhaltigen Beweise für diese Behauptungen liefern. Experten und auch viele Republikaner habe die Warnungen des 74-Jährigen entschieden zurückgewiesen.