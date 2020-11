Während er die Wahl verliert: Trump spielt Golf

Anzeige

Während sein Gegenkandidat Joe Biden vorzeitig zum gewählten Präsidenten erklärt worden ist, hat sich der amtierende Präsident Donald Trump eine Auszeit gegönnt. Er ging am Samstag golfen. In Golfschuhen, einer Windjacke und einer weißen Mütze verließ er das Weiße Haus, um in seinem Golfclub in Virginia eine Runde zu spielen. Zuvor hatte er noch über Twitter eine ganze Reihe von haltlosen Vorwürfen abgesetzt, wonach es bei der Wahl zu Betrug gekommen sei. Twitter markierte die Posts als potenziell irreführend.

Der gewählte Präsident Joe Biden blieb mit seinen engsten Vertrauten und seiner Familie am Samstagmorgen in seinem Haus in Wilmington in Delaware.

Trump war am Samstagvormittag vom Weißen Haus aus zu seinem Golfclub gefahren und dort um 10.39 Uhr (Ortszeit/16.39 MEZ) angekommen, wie Reporter aus dem Begleittross des Präsidenten berichteten. Kurz vor 11.30 Uhr meldeten US-Medien übereinstimmend, dass Trumps Herausforderer Joe Biden die Wahl gewonnen habe. Den Berichten zufolge hielt in der Nähe des Golfclubs eine Person ein Schild mit der Aufschrift „Good Riddance“ (in etwa: Auf Nimmerwiedersehen) hoch.

Vor der Rückfahrt zum Weißen Haus berichteten Reporter am frühen Samstagnachmittag, vor der Einfahrt zu dem Golfclub hätten sich Dutzende Unterstützer sowohl Bidens als auch Trumps eingefunden. Auf Schilden von Trump-Gegnern habe etwa gestanden: „Du bist gefeuert“ und „Pack Deinen Scheiß und geh“. Fahrzeuge mit Trump-Flaggen seien hin- und hergefahren und hätten gehupt. Aus einem der Fahrzeuge habe jemand per Lautsprecher gerufen: „Die Medien lügen über alles.“ Die Reporter aus dem Begleittross berichteten, der Konvoi mit dem Präsidenten sei um 14.30 Uhr vom Golfclub aus aufgebrochen.