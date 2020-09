Trump soll US-Kriegstote “Loser” und “Sucker" beleidigt haben

Anzeige

Delray Beach. US-Präsident Donald Trump hat sich einem Medienbericht zufolge mehrfach abschätzig über gefangene oder getötete Angehörige des Militärs geäußert. Die Kriegstoten auf dem Amerikanischen Friedhof Aisne-Marne in Frankreich soll Trump als “Verlierer” (“loser”) und “Trottel” (“sucker”) bezeichnet haben, wie das Magazin “The Atlantic” berichtete.

Aus Kreisen des Verteidigungsministeriums wurde dies der Nachrichtenagentur AP bestätigt.

Trump habe sich derart geäußert, als es bei einem täglichen Briefing am 10. November 2018 um den Besuch des Friedhofs außerhalb von Paris ging, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums mit Wissen aus erster Hand. Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats und des Secret Service hätten Trump gesagt, dass eine Reise dorthin per Hubschrauber wegen des regnerischen Wetters riskant sei und empfohlen die Anfahrt per Auto. Trump sagte den Berichten zufolge daraufhin, er wolle den Friedhof nicht besuchen, weil der "voller Verlierer" sei, wie der Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums unter der Bedingung der Anonymität sagte.

Trump-Sprecherin: “Namenlosen Anekdoten entbehren jeder Grundlage”

In einem anderen Gespräch auf der Reise bezeichnete Trump "The Atlantic" zufolge die 1800 Marinesoldaten, die im Ersten Weltkrieg in der Schlacht im Wald von Belleau starben als "Trottel", weil sie getötet wurden.

"Dieser Bericht ist offensichtlich falsch", sagte die Strategiesche Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Alyssa Farah. "Präsident Trump schätzt das Militär in höchstem Maße. Er hat seine Verpflichtung ihm gegenüber auf Schritt und Tritt demonstriert: Er hat sein Versprechen eingehalten, unseren Soldaten eine dringend benötigte Gehaltserhöhung zu geben, die Militärausgaben erhöht, kritische Veteranenreformen unterzeichnet und die Ehepartner von Militärs unterstützt. Diese namenlosen Anekdoten entbehren jeder Grundlage und sind beleidigende Fiktion."

2015, kurz nach dem Beginn seines Wahlkampfs, hatte Trump den Kriegsveteranen John McCain, der Jahre als Gefangener der Vietnamesen verbracht hat, einen “Verlierer” genannt. “Er ist kein Kriegsheld”, sagte Trump damals über McCain. “Ich mag Leute, die nicht gefangen genommen wurden.”

Trump weißt auf Twitter alle Vorwürfe zurück und verteidigt sich: “Ich habe John nie einen Verlierer genannt und ich schwöre, worauf auch immer ich schwören soll, dass ich niemals einen unser großartigen gefallenen Soldaten anders bezeichnet habe als als einen Helden.”