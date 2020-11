Fox News vermeldet Sieg von Biden in Arizona - Trump sauer

Anzeige

New York. Seit Wochen warnen US-Medien, ein schneller Sieg bei der Wahl sei unwahrscheinlich - die Amerikanerinnen und Amerikaner müssten geduldig sein. Und tatsächlich kam es auch so: Um kurz nach Mitternacht an der Ostküste gingen viele Einwohner ins Bett, ohne den Ausgang des Rennens ums Weiße Haus zu kennen.

Das Lieblingsmedium von Präsident Donald Trump, Fox News, fiel da mit einem umstrittenen Schritt auf: Noch vor anderen Medien erklärte der TV-Sender, Trump habe im umkämpften Staat Arizona gegen seinen Herausforderer Joe Biden verloren.

Der Staat entsendet elf Wahlleute, was in einem dichten Rennen zwischen Trump und Biden von großer Bedeutung ist. Im Vergleich zu 2016 war er der erste US-Staat, der von den Republikanern zu den Demokraten wechselte.

Stunden später berichtete zwar auch die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage ihrer Zählung, dass Biden in Arizona gewonnen hat. Aber der frühere Zeitpunkt der Bekanntgabe durch Fox News verärgerte Trumps Team. Zugleich regten sich seine Wahlkämpfer darüber auf, dass die Medienunternehmen den Präsidenten noch nicht zum Sieger in Georgia und North Carolina erklärten, wo er bei der Auszählung vorne lag.

Die Erklärung dafür kam von CNN-Journalist John King: In manchen Regionen in diesen zwei US-Staaten seien Biden vorab gute Chancen ausgerechnet worden und dort würden noch Stimmen ausgezählt. Daher sei ein sicherer Sieg Trumps zu bezweifeln.

Fox News verteidigte indes seine Entscheidung, Biden früh zum Sieger in Arizona auszurufen. Der leitende Redakteur Arnon Mishkin erklärte mit Blick auf den Zeitpunkt, es habe eine Menge vorzeitig abgegebener Stimmen in Arizona gegeben, die da noch nicht ausgezählt gewesen seien. Aber vom Wahlverhalten sei es wahrscheinlicher, dass sie für Biden abgegeben worden sind. Trump sei nicht in der Lage gewesen, den Vorsprung des Demokraten in dem Staat aufzuholen. „Tut mir leid, aber in diesem Fall liegen wir nicht falsch.“

Ungeachtet der noch am frühen Mittwochmorgen in anderen „Battleground“-Staaten laufenden Stimmenauszählung erklärte sich Trump vorzeitig zum Wahlsieger. In mehreren entscheidenden Staaten habe er gewonnen, sagte er im Weißen Haus und kündigte an, die Wahl vor den Obersten Gerichtshof zu bringen. Welchen Rechtsweg er konkret gehen könnte, war zunächst unklar.

Biden rief indes zu mehr Geduld auf - die Wahl sei nicht vorbei, ehe jede Stimme gezählt sei. „Es ist nicht an mir oder an Donald Trump, zu erklären, wer diese Wahl gewonnen hat. Es ist die Entscheidung des amerikanischen Volkes.“