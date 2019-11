Trump-Rivale Bloomberg würde als Präsident auf sein Gehalt verzichten

Anzeige

Im Falle einer offiziellen Kandidatur für das US-Präsidentenamt will Milliardär Michael Bloomberg keine Spenden annehmen. Außerdem werde er im Falle eines Sieges 2020 auf sein Gehalt als Präsident verzichten, sagte Bloombergs Chefberater Howard Wolfson am Samstag.

"Er hat noch nie eine politische Spende in seinem Leben angenommen", Bloomberg könne nicht "gekauft" werden, so Wolfson. Schätzungen zufolge ist der Ex-Bürgermeister von New York einer der zehn reichsten Menschen der Welt.

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Anzeichen für Bloombergs Einstieg in das Rennen der US-Demokraten für die Präsidentschaftsnominierung. Zuletzt rief er ein Wahlkampfteam ins Leben und qualifizierte sich in mindestens drei Staaten für die Vorwahlen. Bloombergs Team hat außerdem mehr als 30 Millionen Dollar für TV-Werbespots zurückgelegt.

Der ebenfalls milliardenschwere US-Präsident Donald Trump nahm im Wahlkampf 2016 Spenden in Millionenhöhe an. Sein Gehalt spendet er jedes Vierteljahr an unterschiedliche Bereiche seiner Regierung.

Ein Verzicht auf Spenden würde es Bloomberg unmöglich machen, an Debatten der Demokraten teilzunehmen. Denn die Richtlinien der Demokratischen Partei geben den Kandidaten vor, vor einer Teilnahme bestimmte Umfragewerte erreicht und Spenden von Unterstützern eingenommen zu haben.

RND/AP/cle