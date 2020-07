Trump: Nordamerikanisches Handelsabkommen “historischer Sieg”

“Wir sind im freien Fall” – doch in Orlando öffnet Disneyworld

In den USA wird Kritik gegen das lasche Vorgehen in der Corona-Pandemie lauter. Experten sehen in ausufernden Partys und an überfüllten Stränden ein hohes Infektionsrisiko. Doch trotz 60.000 Infizierten an nur einem Tag im gesamten Land will am Wochenende der Freizeitpark Disneyworld in Orlando öffnen.