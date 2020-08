Trump nimmt im Weißen Haus Abschied von verstorbenem Bruder

Anzeige

Anzeige

Washington. US-Präsident Donald Trump und seine Familie haben im Weißen Haus Abschied von seinem kürzlich verstorbenen Bruder Robert genommen. Die Trauerfeier fand am Freitag im sogenannten East Room statt. Unter Klängen von Dudelsäcken folgten Trump und First Lady Melania einem Sarg seines Bruders zum wartenden Leichenwagen. Sie nahmen Haltung an und hielten sich an den Händen, während der Sarg in den Wagen gehoben wurde.

Einige Dutzend Angehörige und Freunde standen in der Nähe auf den Stufen des Weißen Hauses. Als der Wagen wegfuhr, gingen der Präsident und seine Frau in das Gebäude zurück.

Robert Trump mit 71 verstorben

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Geschäftsmann Robert Trump war am vergangenen Samstag nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in New York im Alter von 71 Jahren gestorben. Donald Trump hatte ihn am Vorabend von dessen Ableben in der Klinik besucht.

Anzeige

Robert Trump war eines von vier Geschwistern des Präsidenten. Er arbeitete für dessen Unternehmen Trump Organization. Robert nahm früher rege am gesellschaftlichen Leben in Manhattan teil, lebt seit einigen Jahren jedoch zurückgezogener. Im März heiratete er seine langjährige Freundin Ann Marie Pallan, wie die "New York Post" berichtete.