Paris. Donald Trump soll am Ende seiner Reise nach Paris im November 2018 mehrere Kunstwerke aus der Residenz der US-Botschafterin mit nach Washington genommen haben. Das berichten US-Medien unter Berufung auf seinen Sprecher Judd Deere. Zuerst hatte der “Spiegel” mit Bezug auf die Nachrichtenagentur AFP darüber berichtet. “Der Präsident brachte diese schönen historischen Stücke, die dem amerikanischen Volk gehören, zurück in die Vereinigten Staaten, um sie prominent im Weißen Haus auszustellen”, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg den Trump-Sprecher Deere.

Doch wirklich historisch sind die Kunstwerke offenbar nicht: Auch wenn sie einem Bloomberg-Insider zufolge rund 750.000 Dollar wert sein sollen, handelt es sich offenbar um Repliken. Das soll dem Bericht zufolge eine Prüfung durch Kuratoren des Weißen Hauses ergeben haben, als die Werke bereits in Washington waren. Die Nachrichtenagentur beruft sich in ihrem Bericht auf zwei nicht näher genannte Personen.

Büste und Porträt von Benjamin Franklin

Bloomberg zufolge handelt es sich um eine Büste sowie ein Porträt von Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der USA. Das Original des Franklin-Porträts habe damals in der National Portrait Gallery eine Meile vom Weißen Haus entfernt gehangen. Auch die Büste sei eine Replik. Außerdem soll Trump eine Reihe von silbernen Figuren aus der griechischen Mythologie mitgenommen haben.

Diese wurden laut einer Kunstsammlerin in dem Bloomberg-Bericht im frühen 20. Jahrhundert von einem neapolitanischen Künstler angefertigt. Er habe die Figuren so gestaltet, dass sie auf den ersten Blick wie aus dem 16. oder 17. Jahrhundert wirkten, sagte die Expertin.

Kunstwerke im Besitz der US-Regierung

Trump habe während seines Besuches in der Botschafterresidenz gewohnt, einem historischen Gebäude von 1842, heißt es in dem Bericht weiter. Nachdem – wie das Weiße Haus angibt – der Hubschrauber des Präsidenten wegen Regen nicht starten konnte und der Besuch eines Militärfriedhofs ausfiel, soll sich Trump mehrere Stunden in der Residenz aufgehalten und die Kunstwerke bewundert haben.

Am Tag darauf habe Trump auf die Büste, das Porträt und die Figuren gezeigt und angeordnet, sie in der Air Force One mit in die USA zu nehmen. Botschafterin Jamie McCourt sei überrascht gewesen, habe aber nichts dagegen eingewendet, hieß es in dem Bericht.

Juristen des US-Außenministeriums überprüften demnach eilig, ob der Präsident die Kunstwerke überhaupt mitnehmen durfte. Die Mitnahme soll daraufhin als legal bewertet worden sein, weil die Kunstwerke im Besitz der US-Regierung sind.