Genesungswünsche an Trump: “Covid-19 ist eine Schlacht”

Anzeige

Anzeige

Washington. US-Vizepräsident Mike Pence hat Präsident Donald Trump nach dessen Corona-Diagnose rasche Genesung gewünscht. “Karen und ich senden unsere Liebe und Gebete an unsere lieben Freunde Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump”, schrieb Pence auch im Namen seiner Ehefrau Karen am Freitag auf Twitter.

Video Donald Trump positiv auf Corona getestet 0:51 min Der US-Präsident und seine Frau Melania wurden positiv auf das Coronavirus getestet. "Wir werden das zusammen überstehen!", so Trump. © Reuters

“Wir schließen uns den Millionen quer durch Amerika an, die für die volle und schnelle Genesung beten. Gott segne Sie, Präsident Trump & unsere wundervolle First Lady Melania”, schrieb Pence.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Amerika steht vereint”

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, den Zusammenhalt der Nation beschworen. “Amerika steht vereint”, schrieb sie am Freitag auf Twitter.

Anzeige

Die Kraft des ganzen Landes sei mit Präsident Trump und der First Lady, betonte sie. “Euer Präsident wird weiterhin das Volk an die erste Stelle stellen”, schrieb McEnany.

“Covid-19 ist eine Schlacht”

Anzeige

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel hat Donald Trump und dessen Frau Melania eine rasche Genesung gewünscht. Michel schrieb am Freitag auf Twitter: “Covid-19 ist eine Schlacht, die wir weiter schlagen. Jeden Tag. Egal wo wir leben.”

Johnson und Netanjahu schicken Genesungswünsche auf Twitter

Anzeige

Auch der britische Premier Boris Johnson hat sich via Twitter bei US-Präsidenten Donald Trump und der First Lady gemeldet: “Meine besten Wünsche für Präsident Trump und die First Lady. Ich hoffe, sie werden beide schnell wieder gesund.”

“Wie Millionen von Israelis denken Sara und ich an Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump und wünschen unseren Freunden eine vollständige und schnelle Genesung”, hieß es am Freitag auf dem Twitter-Account des israelischen Regierungschefs Israels Benjamin Netanjahu.

Das positive Corona-Testergebnis für Trump und seine Ehefrau Melania war am Freitagmorgen bekannt geworden.