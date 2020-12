Trump macht Rückzieher: Regierungsmitglieder nicht bevorzugt geimpft

Anzeige

Washington. US-Präsident Donald Trump hat nach Kritik in Sozialen Medien eine Anordnung zurückgezogen, nach der hohe Regierungsmitglieder bevorzugt gegen Corona geimpft werden sollten.

Video USA bereiten sich auf Massenimpfung vor 1:36 min Die ersten Lieferungen des Covid-19-Impfstoffs werden am Montagmorgen an 145 Standorten im ganzen Land eintreffen. © Reuters

„Menschen, die im Weißen Haus arbeiten, sollen etwas später im Programm geimpft werden, außer es ist ausdrücklich notwendig“, twitterte Trump am Sonntag (Ortszeit).

Er habe gebeten, das Impfprogramm entsprechend anzupassen. Er selbst habe keinen Impftermin.

Impfprogramm in den USA läuft an

Das Impfprogramm in den USA läuft am heutigen Montag an. Berichte, dass Spitzenmitarbeiter des Weißen Hauses dabei sehr früh berücksichtigt werden sollten, erregten Kritik, weil sich Trump und seine Berater immer wieder über ihre eigenen Coronaschutzrichtlinien hinweggesetzt haben und unter anderem Gastgeber für Weihnachtsfeiern ohne Schutzmasken waren.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Ulyot, sagte, mit dem Impfen hoher Beamter solle die Arbeitsfähigkeit der Regierung sichergestellt werden. Wer konkret geimpft werden soll, war nach Angaben zweier mit den Plänen vertrauter Personen nicht klar.