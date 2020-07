Trump macht Ernst - und stellt Hunderte neue Wahlkämpfer ein

Anzeige

Washington. Weniger als vier Monate vor der Wahl in den USA bauen Präsident Donald Trump und seine Republikaner ihre Wahlkampfoperation massiv aus. 300 zusätzliche Mitarbeiter seien eingestellt worden, um ab Mittwoch in 20 ausgewählten US-Staaten um Wählerstimmen zu werben, teilte die Organisation Trump Victory am Montag mit.

Damit sind mittlerweile 1500 bezahlte Wahlkampfhelfer für Trump im Einsatz - zusätzlich zu 1,4 Millionen Freiwilligen. Es ist damit die größte Wahlkampfoperation eines Republikaners jemals. 2,2 Millionen Freiwillige verhalfen Ex-Präsident Barack Obama 2012 zur Wiederwahl.

Video Trump trägt zum ersten Mal bei öffentlichem Auftritt Gesichtsmaske 1:16 min Trump wurde wiederholt vorgeworfen, ein schlechtes Vorbild abzugeben, da er meist ohne Mund-Nasen-Schutz gesehen wird. © Reuters

Umfragen zufolge liegt Trump hinter seinem designierten demokratischen Herausforderer Joe Biden. Doch sein Team argumentiert, dass das auch bei der letzten Wahl gegen Hillary Clinton so ausgesehen und Trump dann trotzdem gewonnen hätte.

Trump will im direkten Wählerkontakt punkten

Damals war es auch Clinton, die deutlich mehr Wahlkämpfer in den einzelnen Staaten hatte, doch am Ende nützte es ihr nicht. Trump mobilisierte seine Wähler vor allem über das Internet. Aber sein Team will diesmal auch im direkten Kontakt mit jenen Wählern punkten, die unentschlossen sind, und vor allem mit jenen, die eigentlich gar nicht wählen wollen.

Trump und die Republikaner profitieren vor allem davon, dass sie im Moment noch deutlich mehr Geld in der Wahlkampfkasse haben als Biden. Der Demokrat konnte zwar zuletzt mehr Spenden einsammeln als Trump, aber hinkt mit seiner Wahlkampfoperation noch hinterher. Er verfügt nach letztem Stand über nicht einmal halb so viele bezahlte Wahlkämpfer wie der Präsident.