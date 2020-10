Trump lästert in Wahlkampftelefonat über Virusexperten Fauci

Anzeige

Washington. Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge in einer Telefonkonferenz mit Wahlkampfmitarbeitern über den Virusexperten seiner Regierung, Anthony Fauci, hergezogen. „Die Menschen sind des Coronavirus überdrüssig“, sagte der US-Präsident dem „Guardian“ zufolge in dem Telefonat. „Die Menschen haben es satt, Fauci und all diese Idioten zu hören.“

Trump habe außerdem behauptet, dass die Zahl der Todesopfer in den USA bis zu 800.000 betragen hätte, wenn er dem Rat von Fauci gefolgt wäre – ohne Beweise für diese Aussage anzuführen. Fauci sei eine „Katastrophe“ und es gebe jedes Mal eine „Bombe“, wenn Fauci im Fernsehen auftrete.

Mehrere Journalisten in Telefonkonferenz

Neben Trumps Wahlkampfmitarbeitern hörten offenbar auch Journalisten in der Telefonkonferenz zu. Trump sei sich dieser Möglichkeit bewusst gewesen, so der „Guardian“. „Wenn ein Reporter anwesend ist, können Sie es so haben, wie ich es gesagt habe, es ist mir völlig egal“, sagte Trump demnach.

Auch „Washington Post“-Journalist Philip Rucker berichtete auf Twitter über das Telefonat.

Erst am Sonntag hatte der Immunologe Fauci in der Sendung „60 Minutes“ des Senders CBS News gesagt, Donald Trumps Corona-Infektion habe ihn nicht überrascht, nachdem der Präsident mehrere Veranstaltungen ohne Befolgung von Hygieneregeln durchgeführt hatte.