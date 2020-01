Trump Junior inszeniert sich mit fragwürdiger „Kreuzritter”-Waffe

Anzeige

Berlin. Donald Trump Junior teilt nicht nur den Namen mit seinem Vater, wie der US-Präsident inszeniert er sich gern als Archetyp eines Mannes. Auf seinem Instagram-Profil wimmelt es nur so von Bildern, die den ältesten Sohn des Präsidenten offenbar als verlässlichen, zupackenden Familienvater und erfolgreichen Unternehmer erscheinen lassen sollen. Dazu posiert er wahlweise mit riesig wirkenden Fischen oder halb automatischen Waffen.

Auch auf einem seiner neuesten Bilder ist er wieder mit einer solchen zu sehen. Nur dass seine Schusswaffe diesmal mit fragwürdiger Symbolik ausgestattet ist. So ist der Schacht des Magazins ein Helm mit dem sogenannten Jerusalem-Kreuz. Theologen deuten das große Kreuz mit vier kleinen Kreuzen in seinen Ecken oft als die fünf Wundmale Jesu. Ursprünglich ist es jedoch ein Symbol des Heerführers Gottfried von Bouillon. Dieser machte es 1099 im Zuge des ersten Kreuzzugs zum Staatswappen des Königreichs Jerusalem, nachdem die Kreuzritter die bis dahin herrschenden muslimischen Landesherren vertrieben hatten.

Rechtsradikale Symbolkraft

Entsprechend dem Schriftzug auf dem Sturmgewehr wird die Waffe oft als „Kreuzritter“ bezeichnet. Offenbar eine geradezu ideale Symbolkraft für rechtsradikale Kreise. Denn inzwischen ist sie laut „Washington Post“ zum Symbol für eine Weltanschauung geworden, in der ein Krieg zwischen Christen und Muslimen, dem Westen und dem Islam postuliert wird.

Ein politisches Statement sollen Waffe und Jerusalem-Kreuz zumindest laut einem Sprecher von Trump Jr. jedoch nicht sein. Wie der US-Sender CNBC berichtet, sagte dieser: „Jeder, der behauptet, dass das Jerusalem-Kreuz eine Art politisches Statement ist, könnte nicht ignoranter sein. Symbole, die verschiedene historische Krieger darstellen, sind in der Waffenkultur ungefähr so verbreitet wie der Hass auf Präsident Trump in den Kommentarspalten der ‚New York Times‘."

Waffe zeigt Hillary Clinton hinter Gefängnisgittern

Donald Trump Jr., der permanent Demokraten und Liberale verspottet, hat seine Waffe zudem mit einem Extra „schmücken“ lassen. Auf dem Magazin ist Hillary Clinton hinter Gefängnisgittern zu sehen. Die Forderung „Sperrt sie ein“, mit der vor allem Präsident Trump im Wahlkampf 2016 immer wieder aufgefallen war, hat er sich offenbar ebenfalls zu eigen gemacht. Eben ganz wie der Vater.