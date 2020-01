Trump-Impeachment: Der letzte Strohhalm der Demokraten

Anzeige

Washington. Die Senatoren rutschen auf ihren Sitzen herum. Sie kauen Bonbons und tuscheln mit den Nachbarn. Einige spazieren auf und ab. Andere haben den Saal ganz verlassen. Die Disziplin hat deutlich abgenommen nach acht Prozesstagen im Impeachment-Verfahren des Senats. Und die überwältigende Mehrheit der Republikaner setzt darauf, dass das dritte Amtsenthebungsverfahren der US-Geschichte am morgigen Freitag zu einem abrupten Ende kommt.

„Hört die Zeugen!“, riefen am Mittwoch ein paar Dutzend Demonstranten vor dem Kapitol. „Ohne Zeugen ist das eine Vertuschungsaktion“, hatte ein Protestler auf sein Plakat geschrieben. Doch drinnen in dem ehrwürdigen Parlamentsgebäude trat John Cornyn, der republikanische Senator von Texas, vor die Kameras und sagte: „Es ist wirklich nicht nötig, dass Herr Bolton kommt und diese Show noch weiter verlängert. Er und die anderen Zeugen würden uns in den nächsten Wochen und Monaten alle unsere Zeit stehlen.“

Drinnen befragen die Senatoren nun zwei Tage lang die Vertreter von Anklage und Verteidigung. Draußen trotzen ein paar Demonstranten der Kälte. Im Plenarsaal herrschen strenge Regeln: Kein Kaffee, kein Handy, keine Kameras. #Impeachment pic.twitter.com/B9HtL6FvcR — Karl Doemens (@Doppelgeist60) January 29, 2020

Nachdem die Anklage und die Verteidigung von Präsident Donald Trump jeweils drei Tage ihre Argumente vorgetragen hatten, konnten die Senatoren am Mittwoch und Donnerstag beiden Parteien Fragen stellen – allerdings nicht direkt, sondern auf kleinen Karten, die vom obersten Verfassungsrichter John Roberts vorgelesen wurden, der die Versammlung leitet. Insgesamt 93 Fragen wurden alleine am Mittwoch gestellt. Eine ähnliche Zahl wird am heutigen Donnerstag erwartet. Doch die meisten Wortmeldungen dienten dazu, den Anwälten des eigenen Lagers mehr Redezeit zu verschaffen.

Erst seit Bidens Kandidatur interessiert sich Trump für dessen Sohn Hunter

Eine der wenigen kritischen Fragen kam von den beiden republikanischen Senatorinnen Susan Collins und Lisa Murkowski, die als potenzielle Abweichlerinnen vom Mehrheitsvotum ihrer Partei gelten. Im Kern des Prozesses steht der mutmaßliche Versuch Trumps, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer rufschädigenden Ermittlung gegen den demokratischen Ex-Vizepräsidenten Joe Biden zu erpressen.

Trump behauptet, er sei wegen der Aktivitäten des Biden-Sohns Hunter in der Ukraine alarmiert gewesen. Ob der Präsident seine Sorge jemals vor der Bewerbung Bidens als demokratischer Präsidentschaftskandidat kundgetan habe, wollten Collins und Murkowski wissen. Die Anwälte des Weißen Hauses mussten verneinen.

Für Beobachter der eindrucksvollen Anhörung des Repräsentantenhauses besteht ohnehin kein Zweifel an der Trump-Intrige. Ein Dutzend Beamte und Diplomaten hatten dort die Vorwürfe detailliert untermauert. Mit dem ehemaligen Sicherheitsberater John Bolton hat sich nun kurz vor dem Ende des Verfahrens der wohl wichtigste Augenzeuge zu Wort gemeldet. In seinem unveröffentlichten Buch schreibt Bolton, der im September wegen Differenzen in der Iran-Politik von Trump entlassen wurde, der Präsident habe ihm ausdrücklich gesagt, dass die US-Militärhilfe von 400 Millionen Dollar nur ausgezahlt werde, wenn Kiew gegen Biden vorgehe.

Star-Anwalt Dershowitz entwickelt eine bizarre Entlastungsstrategie

Für die Demokraten ist dies die „smoking gun“, der ultimative Beweis für die Schuld des Präsidenten. Doch der feuert aus allen Rohren zurück. Zunächst untersagte das Weiße Haus Bolton die Veröffentlichung des Buches. Dann pöbelte Trump bei Twitter gegen seinen früheren Top-Berater, der ihn „um den Job angebettelt“ habe und ein Kriegstreiber sei.

Gleichzeitig ermahnte der Präsident seine republikanischen Parteifreunde im Senat: „Lasst Euch nicht von den Demokraten instrumentalisieren“. Auch Mehrheitsführer Mitch McConnell baut nach Medienberichten enormen Druck gegen potentielle Abweichler auf. Zur juristischen Absicherung argumentierte Trumps Star-Anwalt Alan Dershowitz im Senat, ein Präsident dürfe alles tun, was im nationalen Interesse seiner Wiederwahl dient.

Why didn’t John Bolton complain about this “nonsense” a long time ago, when he was very publicly terminated. He said, not that it matters, NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020

Die meisten Republikaner scheinen nur allzu gerne bereit, dieser abenteuerlichen These zu folgen und den Impeachment-Prozess schleunigst zu beenden. Am Freitag kommt es zum Showdown, wenn nach einer voraussichtlich vierstündigen Debatte darüber abgestimmt wird, ob die Kammer Zeugen anhört.

Die Republikaner haben eine Mehrheit von 53 zu 47 Stimmen. Für eine Annahme des Antrags müssten vier Republikaner mit allen Demokraten stimmen. Bislang haben nur zwei Abweichler ein solches Votum angedeutet.

Video Impeachment: Was steht in Boltons Buch? 1:28 min Die Demokraten sehen John Bolton als Kronzeugen, für die Republikaner ist er ein rotes Tuch. © Karl Doemens/dpa

Sollten die Stimmen tatsächlich zusammenkommen, dürfte der Prozess noch Wochen dauern, weil das Weiße Haus aus angeblichen Gründen der nationalen Sicherheit die Bolton-Aussage verbieten will. Scheitert der Vorstoß, wäre das Amtsenthebungsverfahren höchstwahrscheinlich am Wochenende vorbei – gerade rechtzeitig für Trumps jährliche Regierungserklärung am Dienstag. Die „State of the Union“ dürfte dann eine triumphale Siegesfeier werden.