Trump hatte Covid-19 verharmlost: Facebook löscht Post des US-Präsidenten

Anzeige

Anzeige

Washington. Facebook hat einen Tweet von US-Präsident Donald Trump gelöscht, in dem er Covid-19 als “weit weniger tödlich” als die Grippe beschrieben hatte. “Wir löschen falsche Informationen über den Schweregrad von Covid-19 und haben den Post entsprechend entfernt”, sagte der “BBC” zufolge Andy Stone, ein Sprecher von Facebook. Auch Twitter reagierte auf die Behauptung Trumps und versah den Post mit einem Warnhinweis.

Zuvor hatte Trump geschrieben: “Die Grippesaison steht vor der Tür! Jedes Jahr sterben viele Menschen an der Grippe, manchmal mehr als 100.000, und trotz der Impfung. Legen wir unser Land still? Nein, wir haben gelernt, damit zu leben, so wie wir lernen, mit Covid zu leben, das in vielen Bevölkerungen weit weniger tödlich ist!!!”, schrieb Trump am Dienstag in den sozialen Medien.

Wie hoch die Sterberate bei Covid-19 tatsächlich ist, ist noch unklar. Experten gehen aber davon aus, dass die Krankheit weit tödlicher ist als Influenza. Der Johns Hopkins Universität zufolge liegt sie möglicherweise sogar zehnmal höher, heißt es im Bericht der BBC.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Trump verharmlost Corona

Trump war nach seiner Corona-Infektion am Dienstagmorgen aus dem Krankenhaus zurückgekehrt ins Weiße Haus. Nach seinem dreitägigen Klinik-Aufenthalt hatte der Corona-Patient die Amerikaner am Montag in einer Videobotschaft ungeachtet der mehr als 210.000 Toten seit Beginn der Pandemie in den USA dazu aufgerufen, ihr Leben nicht von dem Virus dominieren zu lassen. “Habt keine Angst davor. Ihr werdet es besiegen.” Dabei hat Trump seine Erkrankung selbst noch nicht überwunden. Nach Angaben des Leibarztes des Präsidenten, Sean Conley, ist er “noch nicht über den Berg”.

Trump hatte seine Entlassung aus dem Walter-Reed-Krankenhaus in einem Vorort von Washington am Montag selbst auf Twitter verkündet und behauptet, er fühle sich besser als vor 20 Jahren. Am Nachmittag schrieb er dann auf Twitter: “Ich fühle mich großartig!”.

Anzeige

Auch schrieb er, dass er die kommende TV-Debatte im Wahlkampf mit seinem Herausforderer Joe Biden am 15. Oktober in Miami kaum erwarten könne. “Das wird großartig werden!”, twitterte er. Ob das Duell überhaupt stattfinden kann, ist indes noch unklar. Die US-Präsidentenwahl findet am 3. November statt – in vier Wochen.

Nach Bekanntwerden seiner Infektion mit dem Coronavirus am Freitag hatte Trump vergleichsweise wenig getwittert. Er sendete allerdings täglich eine Videobotschaft. Seit Sonntag twittert er wieder zahlreich. So setzte er er am Montag 18 Tweets, davon 16 binnen einer halbe Stunde, ab.

Wegen eines vorübergehenden Sauerstoffabfalls in seinem Blut bekam Trump auch das Steroid Dexamethason verabreicht. Außerdem wurde er mit dem Mittel Remdesivir behandelt. Experten sahen in den Medikamenten Hinweise für einen schweren Verlauf der Erkrankung. Wie es ihm derzeit wirklich geht, ist unklar.