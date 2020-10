Trump hat nach Corona-Infektion “milde” Symptome

Anzeige

Washington. US-Präsident Donald Trump hat nach seiner Coronavirus-Infektion “milde” Symptome. Das teilte das Weiße Haus am Freitag mit, nachdem Trump selbst von seiner Ansteckung berichtet hatte.

Er und seine ebenfalls positiv auf das Virus getestete Frau Melania begaben sich danach in häusliche Quarantäne. Trump nahm demnach am Morgen von seinen Privaträumen aus seine Arbeit wieder auf. Er erwäge eine Rede an die Nation, um die Bürgerinnen und Bürger zu beruhigen, hieß es aus seinem Umfeld.

Berichte: Erkältungssymtome

Die “New York Times" berichtete, Trump zeige nach seiner Infektion mit dem Coronavirus leichte Erkrankungssymptome. Die Zeitung bezog sich dabei am Freitagmorgen (Ortszeit) auf zwei Personen, die über Trumps Zustand unterrichtet seien. Laut einer von ihnen handelt es sich dabei um Erkältungssymptome.

Am Donnerstagabend sei noch über einen Behandlungsplan für den Präsidenten diskutiert worden.

Stabschef Mark Meadows bestätigte dies. “Ich bin optimistisch, dass er sich sehr schnell und zügig erholen wird.” Trump sei nicht nur “in guter Stimmung”, sondern auch sehr energiegeladen. “Seine erste Frage an mich heute Morgen lautete: Wie geht es unserer Wirtschaft?”

Trump war am Mittwochabend auf einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Minnesota. Der Auftritt war mit 45 Minuten deutlich kürzer als seine anderen Termine dieser Art, die zum Teil bis zu eineinhalb Stunden dauerten. Auf dem, Rückflug sei Trump in der Präsidentenmaschine zeitweise eingeschlafen, schrieb die “New York Times”.

Arzt bestätigte Infektion

Trump ist 74 Jahre alt und hat damit ein erhöhtes Risiko für Komplikationen. Der Leibarzt des US-Präsidenten, Sean Conley, erwartet aber, dass Donald Trump trotz seiner Corona-Infektion die Amtsgeschäfte “ohne Unterbrechung” weiterführen kann.

Sean Conley erklärte in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) in einer Mitteilung, Trump und seiner Ehefrau Melania gehe es gut und die beiden würden während ihrer Genesung im Weißen Haus bleiben. “Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident während der Genesung weiterhin ohne Unterbrechung seinen Pflichten nachkommen wird”, erklärte Conley.

Im Umfeld von Trump hat es schon früher Corona-Infektionen gegeben. Der Präsident und seine Frau haben sich wahrscheinlich an Trumps enger Beraterin Hope Hicks angesteckt. Trump hatte am Donnerstag im Interview mit Fox News bestätigt, dass Hicks positiv auf das Coronavirus getestet wurde. “Sie wurde positiv getestet”, sagte Trump. “Wir verbringen viel Zeit mit ihr.”

US-Außenminister Mike Pompeo und Vize-Präsident Mike Pence teilten am Freitag mit, dass ihre Corona-Tests negativ ausgefallen sind.