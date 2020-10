Hass und Häme: Wir sind besser als Trump

Anzeige

Anzeige

Berlin. Als Hillary Clinton 2016 im Wahlkampf aufgrund einer Lungenentzündung in der Öffentlichkeit einen kleinen Schwächeanfall erlitt, machte sich Donald Trump ausgiebig über sie lustig und schlachtete die Geschichte gnadenlos aus. Nun ist er mit seiner Covid-19-Erkrankung in einer ähnlichen Situation der Schwäche und Verletzlichkeit. Und nicht nur Amerika diskutiert darüber, ob es richtig ist, ihn nun seinerseits mit Häme zu überziehen.

Angesichts des ignoranten Corona-Kurses des US-Präsidenten liegt diese Gefühlsregung wirklich sehr nahe. Und es wäre ganz sicher ein Segen für die USA und die Welt, wenn dieser Mann bald nicht mehr im Weißen Haus säße. Das rechtfertigt aber nicht, ihm einen schweren Krankheitsverlauf oder gar den Tod zu wünschen, wie es unter anderem in den digitalen Netzwerken zu lesen ist. Auch Trump hat als menschliches Wesen Würde, selbst wenn er sie anderen oft vorenthält. “Wenn they go low, we go high”, hat Michelle Obama einmal dazu gesagt: “Wenn sie sich schlecht benehmen, benehmen wir uns erst recht gut.” Dass Konkurrent Joe Biden seinem Konkurrenten und der First Lady ohne Häme gute Besserung wünschte, zeigt seine menschliche Größe. Vielleicht sind die extrem polarisierten USA doch noch nicht völlig verloren.

Der Supernarzisst hätte eine Ausrede

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im Idealfall könnte Trumps Erkrankung sogar einen positiven Effekt für die amerikanische Demokratie haben: Sollte der 74-Jährige so gesund bleiben, dass er weiter als Präsidentschaftskandidat der Republikaner kandidiert und die Wahl trotzdem verlieren – worauf die Umfragen weiterhin hindeuten – würde es dem Supernarzissten wohl etwas leichter fallen, das Weiße Haus zu räumen.

Anzeige

Bisher hat er immer offengelassen, ob er dies nach der Wahl auch tatsächlich freiwillig tun würde. Nun könnte er sich und seinen Hardcoreanhängern immerhin einreden, dass er die Wahl auf den letzten Metern noch gewonnen hätte, wenn ihm nicht die Krankheit, also quasi höhere Gewalt, dazwischengekommen wäre. Die Welt könnte mit dieser fragwürdigen Erzählung dann sicher sehr gut leben.