Trump hält Nominierungsrede vom Weißen Haus aus

Washington. US-Präsident Donald Trump will seine Rede zur Nominierung als erneuter Präsidentschaftskandidat der Republikaner vom Weißen Haus aus halten.

Er werde am Donnerstagabend nächster Woche - dem letzten Tag des Nominierungsparteitages seiner Partei - live vom Südrasen des Weißen Hauses sprechen, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) bei einem Besuch in Yuma (Arizona).

Nominiert werden soll Trump beim Parteitag der Republikaner in Charlotte (North Carolina) bereits am Montag kommender Woche.

Der Parteitag ist wegen der Corona-Pandemie deutlich verkleinert worden. Das genaue Programm steht nach mehreren Planänderungen noch nicht fest. Gewählt wird am 3. November.