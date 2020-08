“Trump gehäutet und in Würfel geschnitten” - Michelle Obama nach Rede im TV gefeiert

Anzeige

New York. Es war nicht nur ein Frontalangriff auf US-Präsident Donald Trump, sondern auch eine rhetorische Leistung. Zumindest hat Michelle Obamas Rede beim Nominierungsparteitag der Demokraten am Montag Eindruck hinterlassen bei den Moderatoren im US-Fernsehen. Einige Aussagen der früheren First Lady waren so prägnant, dass sie noch länger in Erinnerung bleiben dürften - etwa jene, dass Trump “der falsche Präsident für unser Land” sei.

Nach ihrer Rede zeigten sich US-Fernsehmoderatoren begeistert. "Ein wahrhaft außergewöhnlicher Moment in der amerikanischen politischen Geschichte", kommentierte Wolf Blitzer von CNN.

RND-Korrespondent Karl Doemens berichtet über den Parteitag der US-Demokraten und erzählt, wie sich die Stimmung im Land wenige Wochen vor der Wahl entwickelt.

“Das ist, wie sich Priester am Sonntag vor der Wahl anhören werden”, sagte Joy Reid von MSNBC. “Sie hat heute Abend das Wort gepredigt.”

"Sie hat Donald Trump wirklich gehäutet und in Würfel geschnitten", meinte Chris Wallace von Fox News.