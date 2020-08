Trump gegen die Post: Warum seine Sabotage nach hinten losgehen könnte

Anzeige

Jede gute Geschichte braucht einen Bösewicht. Wenn das einer weiß, ist es Donald Trump. Der US-Präsident war schon immer ein Meister darin, die Öffentlichkeit wissen zu lassen, wer seine Feinde sind. Schon früh hat er für sich ein Drehbuch definiert, das eine potenzielle Wahlniederlage im November begründen könnte: Der United States Postal Service (USPS) ist schuld.

Das hoch verschuldete Staatsunternehmen dominiert aktuell die politische Debatte in Washington. Ursprung ist ein Streit um Corona-Nothilfen. Im März hatte die Post zehn Milliarden Dollar vom US-Kongress bewilligt bekommen. Allerdings nur im Prinzip. Die Finanzspritze hängt im politischen Streit zwischen Republikanern und Demokraten fest. Beide Parteien können sich nicht auf ein neues Rettungspaket einigen. Seit August müssen Firmen, Verwaltungen und Arbeitslose auf frisches Geld warten. Trump blockiert die nötige Finanzhilfe für die Post. Der Grund: Die Behörde soll kaputt gespart werden. Ein reibungsloser Ablauf der Briefwahlen wäre somit kaum zu gewährleisten. Vergangene Woche gab Trump erstmals öffentlich zu, dass er genau das in Kauf nimmt. Briefwahlen seien “betrügerisch”. Die Bestellung von Louis DeJoy, ein Großspender der Republikaner und Trump-Unterstützer, zum CEO und “Postmaster General” ist zudem höchst umstritten. Demokraten wittern einen groß angelegten Sabotageakt. Wahlmanipulation von höchster Stelle.

Warum sind Briefwahlen plötzlich so wichitg?

Entgegen vorherrschender Expertenmeinungen hält Trump Briefwahlen für leicht manipulierbar. Er mahnt, dass Millionen Stimmen gefälscht werden würden.

Fakten konnte er dafür nie auf den Tisch legen.

Auf diesen Umstand angesprochen, meinte sein Stabschef Mark Meadows gegenüber CNN nur: “Es gibt auch keine Beweise, dass es nicht so wäre.” Eine Argumentation, die durchaus Angriffsfläche bietet. Kritiker werfen der Trump-Administration vor, die Wahlbeteiligung so klein wie möglich halten zu wollen. Denn ein funktionierendes Briefwahlsystem würde vor allem dem amtierenden Präsidenten schaden, fürchtet man in der “Grand Old Party”.

Doch warum steht die staatliche Postbehörde überhaupt im Rampenlicht? Briefwahlen spielten bei vergangenen Präsidentschaftswahlen eine eher untergeordnete Rolle.

In diesem Jahr aber haben Millionen US-Bürger Angst, sich beim Gang ins Wahllokal mit dem Coronavirus anzustecken. Viele freiwillige Wahlhelfer gehören, da schon im Rentenalter, zur Corona-Risikogruppe. Das führt dazu, dass im November wohl viele Wahllokale mangels Personals zusammengelegt werden müssen - wie bei den Vorwahlen in Milwaukee, Wisconsin. Statt 180 Lokalen waren nur fünf geöffnet. Mit der Folge, dass sich lange Warteschlangen bildeten. Umfragen zufolge sind es vor allem Demokraten, die den Weg ins Wahllokal nun scheuen. Weil sie, anders als so mancher Trump-Anhänger, sich der Gefahren sehr wohl bewusst sind. Das weiß auch Trump.

Darum knöpft er sich jetzt die alternative Form der Abstimmung vor: Briefwahlen. Berechnungen der “Washington Post” zeigen, dass etwa 80 Millionen Briefwahlstimmen die Wahllokale fluten werden. Ein historischer Höchststand, den niemand ignorieren kann.

Sabotage von innen?

Seit Mai verantwortet mit Louis DeJoy ein Mann die Post, der eigentlich wissen müsste, wie man ein Stück Papier von A nach B verschickt. Der Mann aus North Carolina arbeitet seit Jahrzehnten in der Logistikbranche. Deshalb wiegen die Vorwürfe seiner Kritiker, die ihm politische Sabotage unterstellen, noch schwerer. DeJoys bisherige Versuche, die Post fit für die Briefwahl zu machen, liefern wenig Gegenargumente. Die Behörde sieht sich mit harten Umstrukturierungen konfrontiert. Personal wird abgebaut, Öffnungszeiten werden verkürzt, Sortiermaschinen aus dem Verkehr gezogen und die Preise erhöht. Briefträgern werden die Überstunden gestrichen, obwohl diese in den kommenden Monaten in die Höhe schnellen werden.

Der oberste Postmeister: Louis DeJoy. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Intern regt sich Widerstand. Ein Brandbrief von Thomas J. Marshall, Chefjurist der Post, gleicht einem Hilfeschrei. Er prognostiziert, dass wohl ein großer Teil der Stimmzettel nicht pünktlich zugestellt werden kann. Die Konsequenz: Die Stimmen von Millionen Amerikanern wären im November ungültig. Die Gewerkschaft der Briefträger revoltiert längst gegen die politisch gefärbte Führung. “Wir sind wütend und frustriert. Wir schämen uns für unsere Branche”, hieß es zuletzt. Zudem unterstützt die “National Association of Letter Carriers” Joe Biden mittlerweile offiziell. Der Gewerkschaft gehören 300.000 Briefträger an. Insgesamt arbeiten 630.000 Menschen für die amerikanische Post.

Am kommenden Montag wird DeJoy zu den Vorgängen dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen. Der umstrittene Postchef versucht mittlerweile, die Aufregung um seine Person zu entschärfen. Am Dienstag teilte er mit, Wahlpost werde “pünktlich und innerhalb unserer gut etablierten Servicestandards” zugestellt. Reformen, die er angestoßen habe, würden vorerst gestoppt. “Um auch nur den Anschein einer Auswirkung auf die Wahlpost zu vermeiden, setze ich diese Initiativen bis nach der Wahl aus.”

Warum Trump der Post-Streit die Wahl kosten könnte

Trumps aktuelle Strategie könnte kaum riskanter sein. Denn keine andere Staatsbehörde ist so beliebt in der Bevölkerung wie die Post. Dem Pew Research Center zufolge kommt der USPS auf eine Zustimmungsrate von 91 Prozent. Vergleichbare Werte erreicht Trump aktuell nur in seiner Kernwählerschaft oder unter Anhängern der Verschwörungserzählung QAnon. Von der Demontage der Post sind besonders Veteranen, Alte und die ländliche Bevölkerung betroffen. Gerade fernab der großen US-Städte ist Trump eigentlich beliebt. Doch die Post ist gerade hier für viele unverzichtbar.

Sie bringt Medikamente, Schecks, die Aufnahme an einer Universität und andere wichtige Unterlagen, die den Alltag bestimmen. Dem demokratischen Kongressabgeordneten Joe Cunningham zufolge bekommen alleine in South Carolina acht von zehn Veteranen ihre Medikamente per Post. 90 Prozent dieser Lieferungen übernimmt der United States Postal Service. Das bringt republikanische Amtsinhaber in den betroffenen Regionen unter Druck. Erste Gegenstimmen gegen Trump werden bereits laut, doch eine parteiinterne Revolte traut sich keiner anzuzetteln.

Die Blockadehaltung Trumps gegenüber der Post droht also viele potenzielle Wähler zu verprellen. Die demokratische Warnung, dass Trump seine Wiederwahl über das Wohl des Volkes stellt, wird für viele plötzlich greifbarer, wenn lebensnotwendige Medikamente den Briefkasten nicht mehr erreichen.

Die Demokraten haben jetzt die Chance, auch Wähler in den ländlichen Gebieten zu mobilisieren. So verwundert es nicht, dass nun verbal aufgerüstet wird. Barack Obama spricht plötzlich von “zertrümmerten Knien” der Post - und Top-Demokraten beschuldigen die Trump-Administration, den “totalen Krieg” gegen die beliebte Behörde auszurufen. Die Posse um die amerikanische Post ist nicht nur verbal aufgeladen. Sie wird auch ein juristisches Nachspiel haben. Mehrere US-Bundesstaaten erwägen mittlerweile eine Klage gegen Trump und DeJoy. Bundesweit liegen bereits Dutzende vor, die sich mit dem Ablauf der Wahlen während der Corona-Pandemie beschäftigen.

Ein Wahlchaos droht

Und was macht der US-Präsident, der selbst regelmäßig per Brief abstimmt? Er hat eine ganz eigene Realität der Dinge. Trump hat seine Kernwählerschaft mittlerweile davon überzeugt, dass hinter einer Wahlniederlage im November nur ein Grund stehen kann. Manipulation. “Denken Sie daran. Das ist der einzige Weg, wie wir diese Wahl verlieren werden”, rief er am Montag seinen Anhängern bei einem Auftritt in Wisconsin zu.

Alles deutet auf chaotische Tage rund um die Wahl hin. Denn schon unter normalen Umständen ist eine Präsidentschaftswahl in den USA ein enormer logistischer Aufwand. Es ist gut möglich, dass sich die Bekanntgabe der endgültigen Wahlergebnisse unter den jetzigen Voraussetzungen um Wochen verzögert. Am Ende könnte das Ergebnis in einigen Bundesstaaten angefochten werden, wenn es besonders knapp ausfallen sollte. Das würde die Debatte um Wahlmanipulationen weiter anheizen.

Ganz nach dem trumpschen Drehbuch.