Trump-Freispruch: Ein Aufputschmittel für den Autokraten

Washington. Es klang wie die aberwitzige Prahlerie eines notorischen Egomanen, als ein Bauunternehmer und Reality-TV-Star namens Donald Trump im Januar 2016 behauptete, er könne mitten auf der Fifth Avenue in Manhattan einen Menschen erschießen und niemand werde das kümmern. Vier Jahre später liefert der Mann als Präsident der USA den schockierenden Beweis: Ausnahmsweise hat er mit seiner unfassbaren Behauptung nicht gelogen.

Bevor der Milliardär ins Weiße Haus einzog, hätte man es für undenkbar gehalten, dass der mächtigste Mann der Welt den Präsidenten eines schutzbedürftigen Verbündeten aus persönlichen Motiven mit der Verweigerung einer vom Kongress gebilligten Militärhilfe erpresst. Dass er von ihm eine Schmutzkampagne gegen seinen innenpolitischen Rivalen verlangt und auf diese Weise die Wahlen in den USA zu manipulieren versucht. Dass er die eigene, patriotische Botschafterin in Kiew mit der Hilfe von halbkriminellen „Geschäftsleuten“ verleumdet und wegmobbt. Und dass er schließlich alle Beweise in Geheimordnern beiseiteschaffen lässt.

Das Impeachment-Verfahren dominierte über Monate die Schlagzeilen in den USA. © Quelle: imago images/UPI Photo

Doch all das hat Donald Trump getan, wie nicht nur mehr als ein Dutzend Zeugen im Repräsentantenhaus unter Eid ausgesagt haben. Selbst führende Vertreter seine Partei, der Republikanern, bestreiten die Fakten in der Zwischenzeit nicht mehr ernsthaft. Das alles wäre schlimm genug. Doch dass der Senat den Präsidenten reinwäscht, ohne dessen Fehlverhalten auch nur ernsthaft zu überprüfen, macht den Korruptionsskandal zur ernsten Staatsaffäre.

Trumps Truppen parierten

Amerikas Gründerväter haben dem Präsidenten sehr weitgehende Rechte eingereicht. Auf der anderen Seite übertrugen sie dem Kongress aber die Aufgabe, den mächtigen Staats- und Regierungschef zu kontrollieren. Diese Arbeit hat die Mehrheit des Senats demonstrativ verweigert. In einem Amtsenthebungsverfahren kommt den 100 Senatoren die Funktion der unparteiischen Geschworenen zu, die am Ende auf der Grundlage der Fakten urteilen.

Doch die republikanischen Mitglieder der Kammer haben von Anfang an erklärt, dass sie ihre Rolle nicht in der Aufklärung, sondern in der Verteidigung des Präsidenten sehen. Sie haben keine Beweismittel vom Weißen Haus angefordert und am Ende die Vorladung der wichtigsten Augenzeugen verweigert. Keine Person, die direkt an Trumps Intrige beteiligt war, wurde angehört - weder Stabschef Mick Mulvaney, noch Außenminister Mike Pompeo oder der halbseidene Trump-Anwalt Rudy Giuliani.

Besser hätte man Trumps Schuld kaum beweisen können

Als reiche das noch nicht, hat Ex-Sicherheitsberater John Bolton mit der Vorlage eines Buchmanuskripts in den vergangenen Tagen um eine Vorladung geradezu gebettelt. Der stramm rechte Hardliner – immerhin bis zu seinem abrupten Rauswurf im vorigen September eines der einflussreichsten Regierungsmitglieder - beschreibt detailliert, wie Trump früh auf die Biden-Intrige drängte und ihm persönlich sagte, die Militärhilfe für Kiew werde solange nicht ausgezahlt, bis eine Untersuchung gegen den Demokraten angekündigt sei.

Hätte nie gedacht, dass Mitt Romney (hier im Wahlkampf im Herbst 2012) mal der letzte aufrechte Politiker der Republikaner sein würde. pic.twitter.com/lg298zRx0s — Karl Doemens (@Doppelgeist60) February 5, 2020

Mehr Schuldbeweis ist kaum denkbar. Doch auch Bolton durfte nicht aussagen. Mit 51 zu 49 Stimmen hat die republikanische Senatsmehrheit beschlossen, die Bücher ohne weitere Untersuchung zu schließen. Damit ist der Impeachment-Prozess endgültig als bittere Farce entlarvt. Der heutige Freispruch sagt nichts über Trumps vermeintliche Unschuld, aber viel über den jämmerlichen Zustand der republikanischen Partei und die ernste Krise des amerikanischen Systems aus. Zwar hatten vorher verschiedene republikanische Senatoren Kritik an Trumps Ukraine-Intrige geübt. Doch den Mumm, tatsächlich für die Amtsenthebung des Potentaten zu stimmen, hatte nur ein Mann von gestern: Mitt Romney, der 2012 vergeblich gegen Barack Obama angetreten war.

Das Recht des Stärkeren

Die Mitglieder der Mehrheitspartei im Senat sind längst zu opportunistischen Erfüllungsgehilfen des Präsidenten verkommen, die im Dienste des nackten Machterhalts keine konservativen Prinzipien und moralischen Skrupel mehr kennen. Die Institutionen, auf deren ausgleichende Wirkung viele Beobachter zu Beginn der Trump-Amtszeit gesetzt hatten, wanken bedrohlich.

Derweil führt der Präsident das Land mit den finsteren Methoden eines Mafia-Bosses, und die oppositionellen Demokraten finden kein Rezept dagegen. Das Impeachment-Verfahren hat weniger Amerikaner interessiert als erwartet. Solange die Wirtschaft brummt, bleiben Trumps Umfragewerte stabil. Und welche Auswirkungen die sträflich dilettantische Durchführung der Vorwahl im Zwerg-Bundesstaat Iowa auf das Wählerverhalten haben wird, lässt sich noch gar nicht absehen. Die Ergebnisse können nachgeliefert werden, der desaströse Imageverlust lässt sich so schnell nicht heilen.

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020

Durch den heutigen Freispruch wird sich Trump in seinen autokratischen Instinkten und seiner Verachtung für das Gesetz noch bestätigt fühlen. Schon kündigt er für den heutigen Donnerstag eine Jubel-Erklärung zu seinem "Sieg" an. „So what?“ heißt ab jetzt die Maxime seiner Regierungspolitik: Na und? Erlaubt ist, was der Stärkere durchboxen kann. Das ist eine höchst beunruhigende Entwicklung - nicht nur für die Passanten auf der Fifth Avenue.









