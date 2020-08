Trump-Familientag: First Lady Melania Trump spricht beim Republikaner-Parteitag

Anzeige

Washington. Beim Parteitag der US-Republikaner wird am Dienstagabend (Ortszeit/Mittwoch MESZ) First Lady Melania Trump für die Wiederwahl ihres Ehemanns Donald Trump werben. Die 50-Jährige will ihre Ansprache bei dem weitgehend virtuellen Parteitag vom Rosengarten des Weißen Hauses aus halten.

Video Video-Blog zu US-Wahl: Nach den Demokraten sind jetzt die Republikaner am Zug 3:52 min Erst vergangene Woche haben sich die Demokraten auf ihrem Parteitag auf die US-Wahl eingeschworen. Jetzt legen die Republikaner nach. © RND

Auf der Rednerliste stehen zudem die Namen zweier erwachsener Kinder des US-Präsidenten. Trump baut auf die Unterstützung seiner Familie. Bei dem Parteitag reden außer ihm noch sechs weitere Familiemitglieder.

Am Dienstag will außerdem Außenminister Mike Pompeo eine Ansprache halten, woran Kritik laut geworden ist. Pompeo will sich von einer Dienstreise im Nahen Osten aus ins Programm schalten lassen. Kabinettsmitglieder halten sich während ihres Dienstes normalerweise von Parteiveranstaltungen fern.

Zum Auftakt hatten die Delegierten in Charlotte (North Carolina) Trump am Montag einstimmig zum Kandidaten für die Wahl am 3. November nominiert. Er will die Nominierung am Donnerstag bei einer Rede vom Weißen Haus aus annehmen.

Trump (74) zieht gegen Joe Biden (77) in die Wahl. Die Demokraten hatten den Ex-Vizepräsidenten in der vergangenen Woche zu ihrem Kandidaten gekürt.