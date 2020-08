Trump erwog offenbar Tausch von Puerto Rico gegen Grönland

Anzeige

Anzeige

Berlin. US-Präsident Donald Trump hat in der Vergangenheit offenbar erwogen, das US-Außengebiet Puerto Rico zu verkaufen oder gegen Grönland einzutauschen. Das sagte der frühere Regierungsmitarbeiter Miley Taylor in einem Interview mit dem US-Sender MSNBC News. Taylor war von 2017 bis 2018 Mitarbeiter in der Trump-Administration und im Heimatschutzministerium tätig.

Auf die Frage, was die für ihn verstörendste Idee Trumps war, erzählte Taylor, dass Trump im August 2018 diesen Einfall gehabt habe, nachdem Puerto Rico 2017 von Hurrikan “Maria” schwer verwüstet worden war. “Er hat uns gesagt, dass er nicht nur Grönland kaufen wollte, sondern dass er tatsächlich schauen wollte, ob wir nicht Puerto Rico verkaufen oder Puerto Rico gegen Grönland eintauschen könnten”, sagte Taylor. “Seinen Worten zufolge war Puerto Rico schmutzig, und die Bewohner waren arm.”

Tatsächlich hat Trump sich mehr als einmal abfällig über Puerto Rico geäußert. Im Sommer 2019 hatte er zudem öffentlich darüber nachgedacht, Grönland zu kaufen. In der Folge war es zu einem diplomatischen Streit zwischen den USA und Dänemark gekommen.

Die Schicksalswahl Der wöchentliche USA-Newsletter mit Hintergründen und Analysen zur Präsidentschaftswahl in den USA - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Dass der US-Präsident die zu Dänemark gehörende Insel ins Visier genommen hatte, stieß bei der dortigen Regierungschefin Mette Frederiksen auf Unverständnis. Als “absurd” bezeichnete sie die Idee Trumps damals. Der sagte daraufhin einen geplanten Besuch in Dänemark ab.