Trump droht WHO mit endgültigem Zahlungsstopp und Austritt

Washington. US-Präsident Donald Trump hat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einem endgültigen Zahlungsstopp gedroht. Sollte sich die WHO innerhalb der kommenden 30 Tage nicht zu "wesentlichen Verbesserungen" verpflichten, werde er zudem die Mitgliedschaft der USA in der Organisation überdenken, heißt es in einem Schreiben an WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, das Trump am Montagabend auf Twitter veröffentlichte.

Darin schreibt Trump, dass eine Untersuchung seiner Regierung schwere Versäumnisse der WHO gezeigt habe - vor allem die fehlende Unabhängigkeit der Organisation von China. So habe die WHO im dezember glaubhafte Berichte über den Ausbruch des Coronavirus in Wuhan ignoriert.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

In seinem Schreiben, das Trump als “selbsterklärend” bezeichnet, wirft er dem WHO-Chef vor, dem Druck der chinesischen Regierung nachgegeben zu haben, die Corona-Epidemie zunächst nicht als Notfall zu bezeichnen. Die chinesische Regierung habe er gelobt, obwohl sie falsch reagiert und Informationen unterdrückt habe, schreibt Trump.

