Nach Trumps Drohung: Biden verteidigt Seuchenexperte Fauci

Washington. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat den Seuchenexperten Anthony Fauci gegen eine Kündigungsdrohung von Präsident Donald Trump in Schutz genommen. „Wir brauchen einen Präsidenten, der wirklich auf Experten wie Dr. Fauci hört“, schrieb der 77-Jährige am Montag bei Twitter.

Fauci ist der ranghöchste US-Experte für ansteckende Krankheiten und Mitglied der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses. Am Wochenende hatte er den Umgang der Regierung mit dem Virus und Trumps Äußerungen dazu kritisiert.

Trump drohte daraufhin bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida, den Virus-Experten zu entlassen und zeigte sich frustriert, dass der Anstieg der Corona-Fälle in den USA weiter viel in den Nachrichten vorkomme.

Damit löste er „Fauci feuern“-Rufe („Fire Fauci“) unter Tausenden seiner Anhänger aus. „Sagt es keinem, aber lasst mich bis etwas nach der Wahl warten", so Trump danach. Er schätze den “Rat” seiner Anhänger.

Trump beschuldigt seinen Herausforderer im Wahlkampf-Endspurt, das Land wieder in einen Lockdown zwingen zu wollen. Biden besucht am Montag noch Ohio und Pennsylvania. Trump wollte insgesamt noch fünf Kundgebungen in umkämpften US-Staaten abhalten. Biden hat seinen Wahlkampf auf die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgerichtet, der in den USA bislang mehr als 231.000 Menschen zum Opfer gefallen sind.