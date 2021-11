„Trump-Cocktail“: Corona-Antikörper-Therapie mehrere hundert Mal in Schleswig-Holstein eingesetzt

Anzeige

Rund zehn Einheiten der Antikörper-Therapie REGN-CoV2 auf Basis der Wirkstoffe Casirivimab und Imdevimab wurden wöchentlich seit Februar in Schleswig-Holstein als therapeutischer Heilversuch eingesetzt. Das berichten die „Kieler Nachrichten“ unter Berufung auf Zahlen der Apotheke des Universitätsklinikums UKSH in Kiel. Die Universitätsapotheke ist die zentrale Verteilstelle des Präparats für die Krankenhäuser in dem Bundesland.

Internationale Bekanntheit wurde der Therapie durch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zuteil, der sich das Präparat zur Behandlung seiner Covid-Erkrankung verabreichen ließ, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen war. In Deutschland fehlt dem Medikament noch immer die Zulassung. Dennoch kann der sogenannte „Trump-Cocktail“ hierzulande in Einzelfällen als therapeutische Heilmethode in der Frühphase der Erkrankung in Erwägung gezogen werden, wenn ein schwerer Verlauf wegen Vorerkrankungen zu erwarten ist. Voraussetzung ist die aktive Zusage des Patienten. Außerdem müssen mehrere Ärzte über den Einsatz des Präparats entscheiden.

Nebenwirkungen in der Regel gut verträglich

Die im „Trump-Cocktail“ enthaltenen Antikörper setzen sich auf die Coronaviren und verhindern, dass sie menschliche Zellen befallen. Die Nebenwirkungen würden in der Regel gut vertragen, erklärt Swantje Eisend, Leiterin der UKSH-Apotheke, gegenüber den Kieler Nachrichten.

Über die Wirksamkeit berichtete die Europäische Arzneimittelagentur EMA bereits im Frühjahr, dass vorläufige Ergebnisse darauf hinwiesen, die Antikörper-Kombination reduziere die Viruslast stärker als Placebo. Da am Mittwoch allerdings weitere Corona-Medikamente aus der Schweiz und Südkorea vor der Zulassung stehen, dürfte der Einsatz des „Trump-Cocktails“ künftig jedoch zurückgehen.