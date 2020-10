Trump bezeichnet Kamala Harris mehrmals als “Monster”

Anzeige

Berlin. US-Präsident Donald Trump hat die demokratische Vize-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris nach ihrem TV-Duell mit Vizepräsident Mike Pence verbal angegriffen. In einem Telefon-Interview mit dem US-Sender “Fox News” bezeichnete der US-Präsident Harris zweimal als “Monster”. Zudem behauptete er, alles was sie sage, sei eine Lüge. Trump sagte auch, Pence habe die Konkurrentin in dem TV-Duell “zerstört”.

Auch seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden (77) beschimpfte Trump erneut: Der Demokrat werde höchstens zwei Monate lang im Weißen Haus regieren, weil “er mental nicht im Stande dazu ist, Präsident zu sein”. Trump (74) hat Bidens geistige Fitness schon häufiger in Frage gestellt. Trump bewirbt sich bei der Präsidentenwahl am 3. November um eine zweite Amtszeit.

Harris wirft Trump-Regierung Versagen vor

Harris und Pence waren am Mittwochabend (Ortszeit) im TV-Duell gegeneinander angetreten. Harris warf in der Debatte Trump und seinem Team in der Coronakrise “das schlimmste Versagen einer Regierung in der Geschichte dieses Landes" vor.

Der verbale Angriff von Trump gegen Harris sorgte auch in den sozialen Medien für Furore. Auf Twitter zeigten sich mehrere User solidarisch mit Harris und warfen Trump Rassismus, Misogynie und Lügen vor.

Ebenfalls am Donnerstag hatte Trump wegen einer Änderung des Formats angekündigt, nicht am zweiten TV-Duell gegen Biden teilzunehmen. Der Wechsel zu einem virtuellen Format sei “inakzeptabel”, sagte Trump am Donnerstag im Fernsehsender Fox Business. “Ich werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden.” Eigentlich sollte das Duell am Donnerstagabend kommende Woche (Freitag MESZ) stattfinden.