Trotz Wahlsieg: Rechtsradikale tanzen Meuthen weiter auf der Nase rum

Braunschweig. Die AfD ist auf ihrem Braunschweiger Parteitag nicht noch weiter nach rechts gerückt. Der Antisemit Wolfgang Gedeon wurde bei seiner Bewerbung ausgebuht und abgestraft. Der wiedergewählte Parteichef Jörg Meuthen bekam stehende Ovationen nach seiner Bewerbungsrede und viel Applaus für den Satz, er gebe sein Gesicht nicht für eine Partei her, die in den Rechtsextremismus abdrifte.

Die AfD steht aber ohnehin bereits äußerst rechts. Sie ist eine Partei, in der antidemokratische Strömungen eine Größe erreicht haben, dass die Partei-Granden sie nicht wirklich offen attackieren können. Sie ist eine Partei, der der scheidende Altmeister Alexander Gauland ins Gewissen reden muss, dass man nicht auf einen "sozialrevolutionären Weg" abbiegen und auch nicht die "vollständige Vernichtung der Merkel-CDU" anstreben dürfe.

Video Gauland zieht sich von AfD-Spitze zurück 1:29 min Wechsel in der Führungsspitze der AfD: Auf dem Parteitag in Braunschweig verkündet der bisherige Co-Vorsitzende Alexander Gauland seinen Rückzug. © AFP

Die AfD ist eine Partei vor schwierigen Zeiten. Ihr Erregungslevel gewinnt sie aus Wahlkämpfen, 2020 finden außer in Hamburg keine statt - wenn nicht die Berliner Koalition nach der Wahl der neuen SPD-Vorsitzenden doch schnell platzt. Sie nennt sich "bürgerlich", kann aber nur radikal auftreten. Der Braunschweiger Parteitag war davon geprägt, diesen Spagat aufzulösen. Er konnte daran nur scheitern.

Gauland, der scheidende Alte, wollte die AfD am Ende seiner Amtszeit als Parteichef zu einer der verhassten Altparteien machen, in der das Partei-Establishment die Erbfolge bestimmt. Das ist schon höhere Ironie. Er hatte schlussendlich Erfolg. Sein Wunschkandidat Tino Chrupalla musste lange zittern, setzte sich dann nur knapp durch.

Die AfD ist eine Partei, in der die Rechtsradikalen um Björn Höcke und Andreas Kalbitz zwar nicht selbst an der Spitze stehen. Doch Höcke und Kalbitz haben dafür gesorgt, dass diese Partei eben nicht mehr kann, was Meuthen postuliert: irgend eine klare Grenze zur Abwehr der extremen Rechten zu ziehen.