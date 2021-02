Trotz Militärputsch: Abgeordnete in Myanmar treten zusammen

Anzeige

Rangun. In Myanmar regt sich Widerstand gegen die Putschregierung. Etwa 70 gewählte Abgeordnete trafen sich am Donnerstag zu einer symbolischen Konstituierung des Parlaments, das vom Militär am Zusammentreten gehindert worden war. Sie legten in einem Gästehaus der Regierung in Naypyitaw ihre Amtseide ab, wo nach dem Staatsstreich etwa 400 Parlamentarier festgesetzt worden waren.

Das Militär in Myanmar hatte am Montag die Macht an sich gerissen, nachdem seine Wahlbetrugsvorwürfe wegen fehlender Belege nicht anerkannt worden waren. Die De-facto-Regierungschefin, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, und zahlreiche Parlamentarier wurden festgesetzt. Das Militär rechtfertigte den Schritt mit einem Artikel der Verfassung, der es den Streitkräften erlaubt, in einer Notlage die Kontrolle zu übernehmen. Suu Kyis Partei NLD, internationale Beobachter und auch die US-Regierung sprachen dagegen von einem Staatsstreich.

Parlamentarier sehen sich als rechtmäßige Gesetzgeber

Mit ihrer Konstituierung machten die gewählte Parlamentarier klar, dass sie sich als die rechtmäßigen Gesetzgeber im Land betrachten. Das Vorgehen des Militärs verletzte die Menschenrechte aller Bürgerinnen und Bürger in Myanmar, sagte die NLD-Abgeordnete Khin Soe Soe Kyi. Das Militär habe Landesverrat begangen.

Ärzte und Krankenschwestern kündigten an, nicht für die Militärregierung zu arbeiten. Sie sind wegen ihres Einsatzes in der Coronavirus-Pandemie hoch angesehen. Im Internet kursierten Videos, in denen medizinisches Personal und andere ein Protestlied aus dem Jahr 1988 sangen, in dem es heißt: „Wir werden bis ans Ende der Welt nicht überzeugt sein.“

Auch am Mittwochabend lärmten viele Menschen in Rangun aus Protest gegen den Putsch mit Pfannen, Töpfen und Hupen. In der Hauptstadt Naypyidaw demonstrierten Tausende. In Mandalay wurde ein Protest von etwa 20 Menschen vor der Medizinischen Hochschule von der Polizei aufgelöst. Drei Personen wurden festgenommen.

Militär ließ Zugang zu Facebook sperren

Internetnutzer berichteten, seit Mittwochabend sei der Zugang zu Facebook in Myanmar gestört. Ein Anbieter von mobilen Diensten, Telenor Myanmar, bestätigte, dass derartige Dienstleister eine Anordnung des Kommunikationsministeriums erhalten hätten, um Facebook vorübergehend zu sperren. Telenor Myanmar brachte Bedenken zum Ausdruck, dass mit der Vorgabe gegen Menschenrechte verstoßen werde. Facebook forderte dazu auf, den Zugang wieder zu gewähren.

Nach Angaben der NLD wirft das Militär Suu Kyi den illegalen Besitz importierter Walkie-Talkies vor. Durch den Vorwurf droht Suu Kyi eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren. Sie könnte bis mindestens 15. Februar in Gewahrsam gehalten werden. Sie befindet sich vermutlich in ihrer Residenz im Hausarrest. Gegen den inhaftierten abgesetzten Präsidenten Win Myint soll ein separater Vorwurf erhoben worden sein.